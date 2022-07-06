إطلاق هاتف الألعاب Asus ROG Phone 6 & 6 Pro بتصميم رائع ومواصفات مذهلة

أطلقت شركة Asus في وقت سابق اليوم 5/7/2022 أحدث هواتفها الذكية الرائدة للألعاب والتي أطلق عليها اسم Asus ROG Phone 6 و ROG Phone 6 Pro، فلنلقِ نظرة على مواصفات هذه الأجهزة بعد الإعلان عنها رسميًا بعيدًا عن التسريبات والشائعات التي انتشرت على شبكة الإنترنت في الفترة الماضية والتعرف على الأسعار والتوافر.

Asus ROG Phone 6

التصميم

نظرًا لأن المستخدمين نال إعجابهم مظهر سلسلة الجيل السابق لـ ROG Phone 6، فقد حافظت الشركة على ذات التصميم، فيحتوي الطراز القياسي على شريط RGB عمودي على ظهر الجهاز يمكن أن يضيء بلونين مختلفين في وقت واحد، ويتمتع طراز Pro بوجود شاشة عرض ثانية في الخلف يمكن تهيئتها لاستخدام رسوم متحركة متعددة ويمكن استخدامها أيضًا لإظهار الإشعارات.

ويأتي نتوء الكاميرا أكبر قليلاً من الجيل السابق، وتأتي الأجهزة بحواف منحنية مما تجعل حملها أكثر سهولة وراحة، وتحتوي الحافة اليمنى للجهاز على زر الطاقة، ومفتاح الصوت، واثنين من المشغلات الهوائية على كلا الطرفين.

شاشة العرض

وفي الحديث عن الشاشة، يحتوي الطرازان Asus ROG Phone 6 و Pro على شاشة من نوع AMOLED، ودقة + Full HD ومقاس 6.78 بوصة مع معدل تحديث 165 هرتز، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 720 هرتز، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع في الشاشة للأمان، وتأتي الشاشة محمية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus.

المعالج

يعمل كلا الطرازين بواسطة مجموعة الشرائح Snapdragon 8+ Gen 1، التي تأتي مع تحسينات هائلة بالنسبة لدرجات الحرارة والكفاءة، حيث عملت شركة Asus على توفير ضمان أقصى قدر من التبريد لتحقيق أقصى أداء، من خلال تزويدهما بوحدة معالجة مركزية وغرفة بخار أكبر بنسبة 30%، بحيث تظل درجات الحرارة للجهاز أقل من الدرجة القصوى لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

يوفر ROG Phone 6 القياسي ما يصل إلى 16 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 و 512 جيجا بايت من تخزين UFS 3.1، بينما يأتي هاتف ROG Phone 6 Pro مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 18 جيجابايت وذاكرة تخزين 512 جيجابايت، ويحتوي الهاتف أيضًا على مكبرات صوت أمامية مزدوجة وميكروفونات ثلاثية وصوت Dirac Virtuo ومقبس سماعة رأس، ويعمل الجهاز بنظام التشغيل المخصص ROG UI بالاستناد على نظام Android 12، والجهاز حاصل على تصنيف IPX4 لمقاومة الماء.

البطارية

بالنسبة للبطارية، يحتوي جهاز Asus ROG Phone 6 على وحدة ثنائية الخلايا بسعة إجمالية تبلغ 6000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، ويوجد منفذا USB-C للشحن، كما أن المنفذ الجانبي يدعم USB-C إلى HDMI مما يتيح للمستخدمين تشغيل ألعابهم المحمولة على شاشة أكبر، ويحتوي الجهاز أيضًا على مقبس مقاس 3.5 ملم.

الكاميرات

تتميز الهواتف الذكية بإعداد كاميرا ثلاثية، مكون من الكاميرا الأساسية وهي عبارة عن مستشعر Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل، وتم إقرانها بعدسة فائقة الدقة بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وفي مقدمة الهاتف يوجد مستشعر Sony IMX663 بدقة 12 ميجابكسل لصور السيلفي.

مُكَمِّلات

أطلقت شركة Asus زوجين من الملحقات مع الهاتف الذكي وهما: AeroActive Cooler 6 وهو عبارة عن مبرد إضافي للوحة الخلفية، يساعد في الحفاظ على درجات الحرارة منخفضة.

والملحق الثاني هو لوحة الألعاب ROG Kunai 3، وهو عبارة عن لوحة ألعاب مخصصة يمكن إما توصيلها بالهاتف الذكي لتحويلها إلى وحدة تحكم محمولة، أو يمكن استخدامها أيضًا كجهاز تحكم عن طريق البلوتوث للهاتف أو الأجهزة الأخرى، وإضافة لذلك يحتوي الجهاز أيضًا على زوجين من الأزرار والمشغلات في الخلف.

سعر Asus ROG Phone 6 وخيارات الألوان

منطقة أوروبا

طراز ROG Phone 6 متغير (12 جيجابايت + 256 جيجابايت) بسعر 999 يورو / 899 جنيهًا إسترلينيًا.

طراز ROG Phone 6 متغير ( 16 جيجابايت + 256 جيجابايت) بسعر 1149يورو

طراز ROG Phone 6 متغير ( 18 جيجابايت + 512 جيجابابت) بسعر 1299 يورو / 1099 جنيهًا إسترلينيًا

سيأتي كلا الطرازين القياسي وبرو بألوان الأسود والأبيض في أوروبا، وفي الهند، سيأتي طراز Pro في خيار اللون الأبيض فقط.