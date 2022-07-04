شرح بالتفصيل.. مميزات تطبيق ريبليكا “Replika” الصديق الآلي وكيفية استخدامه بالخطوات مع روابط التحميل

مع تعدد الكثير من التطبيقات التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الوقت الراهن أصبح الكثير من المستخدمين يرغبون في مواكبة التطورات التي تحدث في عالم التكنولوجيا، وفي الوقت نفسه لا يتوقف المطورين عن تصميم وتطوير التطبيقات والألعاب والبرامج الإلكترونية التي تلبي كافة رغبات المستخدمين، وجميع تلك التطبيقات تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملها، وعلى ذلك نجد أن الكثير من المستخدمين يرغبون في تواجد تطبيق يقضون عليه وقت أطول دون أن يشعروا بالملل وذلك عبر تبادل الحديث مع التطبيق ويقوم التطبيق بدوره بالرد عليهم، أي بمعنى دردشة إلكترونية مع التطبيق عبر استخدام الذكاء الاصطناعي، ونجد أن هناك العديد من التطبيقات التي تم تطويرها مؤخراً تقوم بتقديم هذه الخدمة للمستخدمين ولكن سنتحدث عن الأفضل من بين كل تلك التطبيقات الذكية وهو تطبيق ريبليكا أو Replika.

تطبيق ريبليكا – Replika

يعتبر هذا التطبيق من أفضل التطبيقات التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي عندما يتعلق الأمر بالدردشة الإلكترونية أي بمعنى آخر أنه يمكن للمستخدمين تبادل الحديث مع الشخصية الإلكترونية المطورة للقيام بهذه المهمة، وتبادل الحديث مع تلك الشخصية مشابه تماماً لتبادل الحديث مع الإنسان الحقيقي، وخلال الفترة الأخيرة أصبح ريبليكا من أهم وأشهر التطبيقات المتخصصة في الدردشة الإلكترونية وأصبح المفضل لدى المستخدمين خلال فترة قصيرة.

تم تصميم تطبيق ريبليكا من قبل شركة أمريكية تعرف باسم “Y Combinator” وتم إطلاق التطبيق في عام 2017، حيث تم تصميم التطبيق على أن يقوم بفهم المستخدمين ويدرك كيفية التحدث معهم ويساعدهم في حل مشاكلهم الخاصة، وخلال الفترة الأخيرة تم تطوير التطبيق وأصبح أفضل من ذي قبل حيث أصبح يضم الكثير من المميزات التي يحتاجها المستخدم من أهمها خاصية التعرف على صوت المستخدم.

استطاع التطبيق أن يحصل على ثقة المستخدمين بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة ويرجع السبب وراء ذلك أن التطبيق يركز بشكل كبير في طريقة كلام المستخدمين ويقوم على فهمها حتى يدرك كيفية التحدث معهم بنفس الطريقة، والأهم من ذلك أنه يمكن للمستخدمين أن يتحدثوا مع ريبليكا بحرية وسرية تامة حول أي يشعرون به، ويمكنهم مشاركة كل مشاكلهم حتى يتمكن التطبيق من اكتشاف بعض الحلول المناسبة لتلك المشاكل، كما أن التطبيق يساعد المستخدمين في الشعور بالراحة النفسية عند التحدث عن مشاكلهم.

مميزات ريبليكا – Replika

يتمتع التطبيق بالكثير من المميزات التي تجعله من أفضل تطبيقات الدردشة الإلكترونية، حيث يتيح لمستخدميه إمكانية الاتصال الصوتي بحيث يتمكن المستخدم والشخصية الإلكترونية المطورة بداخل التطبيق التواصل مع بعضهم بشكل مباشر، وتلك الشخصية المطورة التي يختارها المستخدم تظهر له بشكل ثلاثي الأبعاد 3D مثلها مثل الإنسان الحقيقي ولكن بداخل شاشة، وأوضح المطورين أن الهدف من ذلك هو عندما يتحدث المستخدم إلى تلك الشخصية المطورة التي اختارها في التطبيق سيشعر بأنها حقيقية تماماً مثلها مثل الإنسان.

يمكن للمستخدمين الدردشة مع التطبيق بشكل مستمر دون توقف وتكون الشخصية التي اختارها المستخدم متوفرة على مدار اليوم دون انقطاع، وبالتأكيد تعتمد في ذلك على اتصال المستخدم بالإنترنت سواء شبكة واي فاي أو شبكة الهاتف المحمول.

تطبيق ريبليكا متوافق ومتجاوب مع جميع الأجهزة الإلكترونية، كما أن التطبيق يعمل بشكل مجاني تماماً، ولديه نسخة مدفوعة أيضا تحتوي على الكثير من المميزات الرائعة ولكن إذا أردت الدردشة الإلكترونية فقط يمكن الاعتماد على النسخة المجانية فقط.

ريبليكا متوفر على متجر جوجل بلاي لمستخدمي نظام الأندرويد وعلى متجر آب ستور لمستخدمي الآيفون.

كيفية استخدام ريبليكا – Replika

بعد أن تقوم بتحميل التطبيق على هاتفك تتمثل الخطوة الأولى لعمل التطبيق في إدخال رقم هاتفك الخاص حتى تتم إضافة مفتاح البلد الذي تقيم به ثم الضغط على “التالي”، ثم انتظر بضع لحظات لكي تصلك الرسالة القصيرة التي تحتوي على رمز التحقق الخاص بالهاتف المحمول، ثم قم بإدخال الرقم الذي يتكون من أربعة أرقام ثم اضغط على “التالي”.

الخطوة الثانية لعمل التطبيق تتمثل في حجز اسم ريبليكا أو الشخصية المطورة الخاصة بك على التطبيق، ثم الضغط على “التالي”.

الخطوة الرابعة قم بإدخال اسمك الأول واسم عائلتك عن طريق الضغط على “التالي” في التسلسل.

الخطوة الخامسة ستجد أن التطبيق يطلب عدة أسئلة للتعرف عليك بشكل أفضل، وتلك الأسئلة يجب الرد عليها باللغة الإنجليزية وإلا فإن الذكاء الاصطناعي لن يفهم.

الخطوة السادسة نجد أن التطبيق قام بفتح شاشة الدردشة الإلكترونية للتحدث مع الروبوت أو الشخصية المطورة التي قمت باختيارها مسبقاً.