قرار جديد من شركة جوجل يُغضب موظفيها في الهند

أصدرت شركة جوجل خلال الساعات القليلة الماضية قرار عاجل أغضب موظفيها في دولة الهند، حيث قامت Google بتسريح المئات من موظفيها في تلك الدولة، كجزء من عملية التسريح المستمرة التي أعلنت عنها الشركة خلال الفترة السابقة، والتي أكدت من خلالها أنها سوف تقوم بتسريح نحو 12000 عامل على مستوى العالم.

قرار جوجل بتسريح موظفين في الهند

أشار موقع “indiatoday” أن شركة قد أقالت نحو ما يقرب من 450 موظفاً من الموظفين التابعين لها في الهند، وأنه تم حظر هؤلاء الموظفين المتأثرين من نظامهم ليلاً، مما تسبب في غضب هؤلاء الموظفين، وكانت الجولة الأولى من عمليات التسريع قد تمت في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عقب ما أعلن الرئيس التنفيذي خطته لتسريح نحو 12 ألف عاملاً من موظفي الشركة في جميع دول العالم.

تسريح 450 موظفاً

تلقى حوالي 450 موظفاً في الوحدات الخاصة في الهند خطابات إنهاء الخدمة ليلاً، وهم من العاملين في مراكز المكاتب الأساسية لشركة جوجل في الهند في كل من “جوروغرام وبنجالورو وحيدر أباد”.

الموظفين يعبرون عن غضبهم

حيث انتقل العديد من الموظفين المتأثرين بعملية الفصل إلى موقع LinkedIn، وذلك من أجل التعبير عن غضبهم الشديد من قرار التسريح المفاجئ، حيث سادت حالة من الغضب الشديد بين هؤلاء الموظفين بعد قرار التسريح.

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وفي ملاحظة عاطفية أعرب موظف تم فصله مؤخراً من جوجل، مؤكداً أن قرار تسريح العمالة قد قلب حياته رأساً عل ى عقب، حيث أوضح أن الشركة قد أرسلت له خطاب إنهاء الخدمة بعد ساعات العمل الرسمية، وجاء نصر الرسالة كما يلي:

“‘تلقيت بالأمس بعض الأخبار التي لم أكن أعتقد أنني سأسمعها أبدا، لقد تم تسريحني من منصبي كمدير تطوير شريك استراتيجي في Google India، في الساعة 8:34 مساء بتوقيت الهند، انقلبت حياتي رأسا على عقب”.

الرئيس التنفيذي يعتذر

من جانبه قدم الرئيس التنفيذي لشركة جوجل “سوندار بيتشاي” اعتذاراً بسبب قرار الشركة، مؤكداً للجميع أن هؤلاء الموظفين سوف يحصلون على حزمة إنهاء الخدمة، وجميع الإمتيازات التي أعلنت عنها الشركة لهم.