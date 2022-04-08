شاومي “Xiaomi” ستُطلاق هاتف Xiaomi 12 Lite 5G بثلاثة نسخ مختلفة

بناءً على أحدث المعلومات التي تم تسريبها عبر العديد من المصادر، من المُمكن أن تُطلق شركة Xiaomi هاتفها جديد برقم الموديل 2203129G، ويُتوقع أن يصل هذا الهاتف الأسواق العالمية باسم Xiaomi 12 Lite 5G.

وتمت الموافقة على هذا الهاتف مؤخرًا من قبل لجنة TENNA الصينية، وأكدت قائمة الهاتف على TENNA أنه هاتف يدعم تقنية الجيل الخامس 5G.

وحسب المعلومات المُتوفرة حتى الآن، من المُؤكد أن يعمل الهاتف يعمل بنظام Android 12 مع واجهة مستخدم MIUI 13 ، ومن المُرجح أن يصل الهاتف إلى العديد من الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المعلومات المسربة أن الهاتف سيأتي بثلاثة أنواع مختلفة من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة التخزين الداخلية وهي كتالي:

النسخة الأولى بسعة 6 + 128 جيجابايت.

النسخة الثانية بسعة 8 + 128 جيجابايت.

النسخة الثالثة بسعة 8 + 256 جيجابايت.

ويدعم هاتف Xiaomi 12 Lite نطاقًا 5.8 جيجا هرتز من شبكة Wi-Fi، كما يدعم الهاتف تقنيات NFC وBluetooth وDual SIM، كما يدعم أيضا 7 نطاقات من الجيل الخامس 5G.

وكشفت تسريبات قائمة الهاتف على قاعدة بيانات الشهيرة “GeekBench” أنه سيأتي مدعومًا بمعالج Snapdragon 778G 5G، ويوجد على ظهر الهاتف مستشعر رئيسي من سامسونج ISOCELL GW3 بدقة 64 ميجابكسل مصحوبًا بعدسة واسعة للغاية.

كما تُشير بعض التقارير أيضًا إلى أن هذا الهاتف سيكون نسخة معدلة من Xiaomi Civi الأصلية التي تباع حصريًا في موطن الشركة.

وسيحتوي الهاتف على شاشة عرض FHD + AMOLED مقاس 6.55 بوصة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز مع حواف منحنية وتصميم ثقب مركزي مثقوب لكاميرا السيلفي. سيتم تجهيز الشاشة بماسح ضوئي لبصمات الأصابع.