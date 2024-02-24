وداعاً للتجفيف بالأرز.. ميزة “إخراج الماء” في آيفون تحميه من البلل 

تحذير شركة “أبل” من استخدام الأرز لتجفيف هواتف “آيفون” المبللة يسلط الضوء على أهمية البحث عن بدائل آمنة وفعّالة لإصلاح الهواتف المتضررة من الماء.

ميزة “Water Eject” في هواتف آيفون ومقاومتها للماء:

وفقًا لصحيفة ديلي ميل، تُطلق شركة آبل على ميزتها لإخراج الماء اسم “Water Eject”، حيث يتم توليد صوت يؤدي إلى اهتزاز مكبرات الصوت في الهاتف لإخراج قطرات الماء، تُزوّد هواتف “آيفون” بتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، مما يعني استمرار عمل الهاتف تحت الماء لعمق يصل إلى 1.5 متر لمدة تصل إلى 30 دقيقة، ومع ذلك، قد يبقى الماء محصورًا في الزوايا الصغيرة للهاتف، حتى بعد غمر الجهاز في الماء لفترة قصيرة.

استخدام تطبيق Shortcuts ومساعد Siri لإخراج الماء من هواتف آيفون:

لضمان إخراج الماء بشكل فعّال، يُمكن تنزيل تطبيق Shortcuts من متجر التطبيقات واستخدامه، بعد فتح التطبيق، يُمكن الوصول إلى المعرض والنقر على “الحصول على اختصار” للتحقق من وجود ميزة Water Eject، ثم يُمكن بدء العملية بالنقر على زر “ابدأ” أو “بدء إخراج الماء”، سيتم تشغيل نغمة خاصة لإخراج الماء، وبعد مرور 15 ثانية، ستظهر رسالة تؤكد اكتمال العملية.

يمكن أيضًا الاستعانة بمساعد آبل الرقمي، Siri، لتنفيذ هذه العملية ببساطة، حيث يمكنك ببساطة قول “Siri، أخرج الماء”.

ومع ذلك، يُنبغي ملاحظة أن ميزة Water Eject قد لا تكون كافية لحل جميع المشكلات في حالة غمر الهاتف في الماء لفترة طويلة.

خطوات إضافية لتجفيف هاتفك “آيفون” بعد سقوطه في الماء:

أغلق الهاتف: لا تُشغل الهاتف بعد سقوطه في الماء.

امسح الهاتف بقطعة قماش جافة: امسح الهاتف من الخارج لإزالة أي ماء زائد.

اترك الهاتف في مكان جاف: ضع الهاتف في مكان جاف ذي تهوية جيدة ليجف تمامًا.

لا تُستخدم مجفف الشعر أو أي مصدر حرارة آخر لتجفيف الهاتف: قد تُلحق هذه الطرق الضرر بالهاتف.

انتظر 24 ساعة قبل إعادة تشغيل الهاتف: انتظر 24 ساعة على الأقل قبل إعادة تشغيل الهاتف، حتى يتأكد من أنه قد جف تمامًا.

إذا لم يعمل هاتفك “آيفون” بعد اتّباع هذه الخطوات، خذْه إلى مركز خدمة معتمد من “أبل” للحصول على المساعدة.

