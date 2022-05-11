هونر تكشف النقاب عن هاتف Honor play 30 تحفة الفئة الاقتصادية لمحبي الألعاب

كشفت شركة هونر الصينية إحدى الشركات الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، النقاب عن هاتف Honor play 30، وهو أحدث إصدارتها التابعة لسلسة Play ضمن الفئة الاقتصادية الرائعة، التي يفضها الملايين من محبي وعشاق الألعاب على هواتف أندرويد الذكية خلال هذه الفترة.

هاتف Honor play 30

أشار الموقع التقني “gsmarena” أن هاتف هونر الجديد، يعمل بواسطة معالج قوي رائع من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، الرائدة في صناعة المعالجات للهواتف الذكية، كما أن الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس فايف جي 5G.

المعالج والذاكرة

يحتوي هاتف Honor play 30 على معالج من نوع Snapdragon 480+ من إنتاج الشركة الأمريكية، كما أنه يأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائية بسعة 4 أو 8 جيجا بايت رام.

أما ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجا بايت، كما أنها قابلة للتوسعة ما يصل إلى 512 جيجا بايت، وذلك من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، مما يتيح تحميل العديد من الفيديوهات والصور والألعاب على الهاتف.

الشاشة

يتميز هاتف هونر الجديد بشاشة كبيرة بقياس 6.5 بوصة من نوع LCD، تدعم التحديث العالي بـ90 هرتز في الثانية، كما أنها تتميز أيضاً بدقة 720 بيكسل، ونوتش أعلى منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية.

الكاميرا

يحتوي هاتف Honor على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل، وكاميرا أخرى بدقة 5 ميجا بيكسل، كما يتمتع الهاتف بكاميرا أمامية لتصوير الصور السلفي وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابيكسل.

البطارية

يتميز هاتف هونر الحديث ببطارية كبير تدعم الشحن السريع:

البطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط

نظام التشغيل والواجهة

يعمل هاتف هونر الجديد بواجهة المستخدم Magic UI 5.0، والتي ترتكز على نظام تشغيل أندرويد 11، مما يتيح للمستخدم قدرة على التشغيل والأداء المتميز.

ألوان الهاتف

يتوفر Honor Play 30 بعدد من الألوان الرائعة والجذابة التي يرغب فيها العديد من المستخدمين، وهي: ” الأبيض والأسود والذهبي والأزرق”، ولم يتم تحديد السعر الفعلي للهاتف حتى الآن، ولكن يجب الإشارة إلى أنه تم الحجز بالفعل للهاتف كحجوزات مسبقة للجهاز، وسوف يتلقى أصحاب طلبات الحجز المسبق رسالة عند بدء البيع للهاتف.