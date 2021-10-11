بكاميرا 200 لمحبي التصوير.. سعر ومواصفات هاتف Galaxy S22 Ultra العملاق منافس iPhone 13 Pro Max

تحرص شركة سامسونج في كوريا الجنوبية على إطلاق هاتف Galaxy S22 Ultra العملاق مع بداية العام القادم 2022، حيث أنه من المتوقع أن يكون الهافت الحديث من الشركة منافساً قوياً لهاتف iPhone 13 Pro Max والذي يعتبره الكثيرون أفضل هاتف في العالم خلال الفترة الحالية، حيث تحرص الشركة الكورية على تصنيع الهاتف الجديد ليكون قوياً من خلال المواصفات الجبارة الموجودة في الهاتف الحديث، والذي تعمل الشركة على أن يكون هاتف مميز وسوف يغير الشكل التقليدي للشركة، وذلك بعد تأكيد الشركة على إصداره مع دعم لقلم S Pen الذكي.

هاتف Galaxy S22 Ultra

وأوضح موقع ” Tom’s Guide” التقني أن هاتف سامسونج الجديد الذي سوف يتم طرحه مع العام الجديد 2022 بشاشة كبيرة بقياس 6.18، وهى من نوع ، وبدقة 2400× 1080 بكسل، وبمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، كما انها محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus، مع وجود مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مما يؤكد للجميع عن قوة الهاتف، وخاصة أنه يمكن تصوير الفدييو والصور بدقة 8K وهى معدلات جديدة غير موجودة في الهواتف الذكية.

مواصفات هاتف سامسونج الحديث

يتميز هاتف Galaxy S22 Ultra بالعديد من المواصفات العالية والتي منها

الكامير يأتي بـ5 كاميرات خلفية الأساسية بدقة 200 ميجا بيكسل، وضوح الألوان مع التقريب الرائع وبيان تفاصيل الصورة دقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 البطارية سعة 7000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، وهو من معدلات الشحن الأكبر في نوعه بهواتف سامسونج الذاكرة ذاكرة صلبة بسعة 128/256/512 جيجابايت من نوع UFS 3.1 معدل التحديث 120 هرتز في الثانية الشاشة قياس 6.18

سعر الهاتف

من المتوقع أن يتوفر الهاتف الجديد من شركة سامسونج مع العام الجديد بسعر 1200 دولار أمريكي وهو ما يعادل 19 ألف جنيه مصري بالتقريب، وسوف نوافيكم بكافة التفاصيل فور الإعلان عنه رسمياً.