فئة متوسطة وكاميرا رباعية.. هاتف موتورولا Motorola الجديد بمواصفات جبارة

كشفت بعض التسريبات أن شركة موتورولا الأمريكية تعمل حالياً على هاتف رائع وهو هاتف موتورولا Motorola الجديد من فئة الهواتف المتوسطة، حيث أنه يحتوي على مواصفات جباراة وسوف نعرضها على حضراتكم في هذا المقال، وأشرت التسريبات أن الهاتف الجديد من فئة Moto G وسوف يتم إطلاقه خلال الأسابيع القادمة، وسط متابعة كبيرة من العديد من عشاق الشركة الأمريكية، وخاصة أن الهواتف الذكية لها العديد من المميزات التي تجذب الكثير من العملاء.

هاتف موتورولا Motorola الجديد

ومن جانبه أوضح موقع “GSMArena” أن هاتف موتورولا الجديد تم رصده تحت رقم الكود XT2173-2 / 3، وسوف يكون بكاميرا رئيسية بدقة 5 ميجابكسل مع عدد من التقنيات الرائعة الخاصة بعمليات التصوير والأداء، كما أن الهاتف بمزود بمقبس سماعة الرأس، ويدعم تقنية الاتصال اللاسلكي Wi-Fi، والبلوتوث Bluetooth 5.1، وتقنية تحديد المواقع عبر GPS، وتقنية المدى القريب NFC.

مواصفات الهاتف

الشاشة شاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، وتحديث عال يبلغ 90 هرتز في الثانية، وذلك بالإضافة غلى نوتش على شكل قطرة الماء، مستشعر بالبصمة الكاميرا كاميرا رباعية خلفية الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل

كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل

ومستشعر لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وآخر من أجل تصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل

كاميرا أمامية للتصوير السيلفي المعالج من انتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 662 الذاكرة ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجا بايت ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجا بايت

نظام التشغيل أندرويد 11 البطارية بسعة 4850 مللي أمبير في الساعة، ويتم شحنها من خلال منفذ من نوع Type-C

بطارية كبيرة تدعم الشحن السريع

وأوضحت التسريبات أن هاتف موتورولا Motorola الجديد يتميز ببطارية كبيرة تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، وأنه سوف يتم إطلاقه خلال الأسابيع القليلة القادمة، وسوف نوافيكم بكافة التفاصيل عن السعر والألوان، ومن المتوقع أن يكون الإقبال عليه كبير وخاصة لما تتميز به الشركة من شهرة كبيرة وأنها من الشركات المميزة في تصنيع الهواتف الذكية.