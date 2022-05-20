أفضل موقع زيادة لايكات انستقرام 2022

موقع زيادة لايكات إنستقرام، يمكنك زيادة حتى 500 لايك انستا مجانا في اليوم، وذلك بدون تجميع نقاط وبدون باسورد.

هناك الكثير من مواقع زيادة لايكات إنستقرام، تقدم خدمة زيادة اللايكات في إنستقرام، منها المجانية ومنها المدفوعة. لكن الموقع الذي أشاركه معك، هو لزيادة لايكات إنستقرام مجانًا.

لا تحتاج لتسجيل الدخول انستقرام بحسابك في الموقع، فقط المطلوب هو وضع يوزرات انستا الخاص بك أو رابط الصورة التي ترغب في تزويد لايكات لها.

موقع زيادة لايكات إنستقرام

موقع زيادة لايكات إنستقرام هو موقع تركي “poprey” تستطيع الحصول منه على 25 لايك إنستقرام كل ساعة مجانية. حيث يعتبر هذا الموقع متخصص في شراء لايكات إنستقرام ومتابعين.

سعر 1000 لايك يصل إلى 11 دولار، لكن أنت لا تحتاج لشراء لايكات، لأن الموقع يعطيك 25 لايك مجاني كل ساعة كتجربة لخدمتهم.

وإن أعجبتك الخدمة يمكنك الدفع والحصول على عدد غير محدود من اللايكات likes instagram.

يتميز هذا الموقع بكونه يرسل لايكات الإنستقرام خلال مدة قصيرة لا تزيد عن 24 ساعة عمل. كذلك زيادة لايكات انستا من الموقع آمن تمامًا، ولا يوجد منه مشاكل مع موقع إنستقرام.

طريقة زيادة لايكات إنستقرام

أولا قم بالدخول إلى موقع رشق لايكات انستا من الرابط التالي poprey.com.

ثانيًا حدد الباقة التي تريدها، سواء شراء لايكات انستا، وحدد كم من العدد تريد، أو الباقة المجانية 25 لايك like.

ثالثًا بعد تحديد باقة زيادة اللايكات، قم بنسخ الرابط الخاص بمنشورك المراد رشق لايكات له، ثن اضغط على زر “buy now”، وسيتم إرسال اللايكات خلال ساعة تقريبًا بالنسبة للباقة المجانية، أما بالنسبة للمدفوعة. ستصلك خلال 24 ساعة أو أقل.

مميزات زيادة لايكات إنستقرام مجانا