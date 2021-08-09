موعد برنامج “أكشن مع وليد” الجديد على قناة MBC Action وتغطية للدوري السعودي 2022/2021

يعود الإعلامي البارز وليد الفراج إلى برنامجه الرياضي والذي يعتبر نافذة على الدوري السعودي وعلى الرياضة السعودية والعربية والعالمية، حيث نقدم من خلال هذا التقرير موعد برنامج وليد الفراج 2021-2022، كما نجيب عن السؤال الهام “أين يذاع برنامج وليد الفراج؟”، وكان برنامج الإعلامي وليد الفراج يذاع العام الماضي على قناة SBC تحت اسم “الدوري مع وليد” لكن هذا العام يعود إلى برنامجه بالإسم السابق وعلى قناته.

موعد برنامج وليد الفراج على قناة MBC Action

اسم برنامج وليد الفراج هو “أكشن مع وليد” على قناة أم بي سي أكشن.

يذاع برنامج وليد الفراج في نفس التوقيت على إذاعة mbc-fm.

أولى حلقات الموسم الجديد يوم الثلاثاء 9 أغسطس 2021.

موعد برنامج وليد الفراج لتغطية الدوري السعودي يبدأ عند الساعة 11 مساء.

هذا ويبدأ برنامج وليد الفراج قبل ساعات قليلة من إنطلاق الدوري السعودي الذي ينطلق مساء الأربعاء 11 أغسطس 2021، حيث تُفتتح مباريات البطولة بمواجهة مرتقبة تجمع العميد الاتحاد مع نادي الفيحاء، على أن تُختتم مباريات الأسبوع الأول يوم السبت بمباراة الهلال حامل اللقب مع الطائي الصاعد حديثًا للدوري السعودي.