مواعيد مسلسلات قناة اليرموك الفضائية

بواسطة محمد عبد الرازق

موعد عرض وإعادة المسلسلات التى تبثها قناة اليرموك الفضائية , وهي قناة مفتوحة اردنية .

مواعيد مسلسلات قناة اليرموك الفضائية 4 5/10/2021 - 12:02 م

مسلسل الإخوان بربروس ( سيف البحر المتوسط )

مسلسل تركي تاريجي جار عرض الموسم الأول حيث بثت أولى حلقاته في سبتمبر 2021 , ويعرض على القناة تزامناً مع عرضه في تركيا

مواعيد مسلسلات قناة اليرموك الفضائية 1 5/10/2021 - 12:02 م

بربروس أيام العرض توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر  توقيت السعودية والاردن توقيت الإمارات
العرض  السبت 6 مساءاً 7 مساءاً 8 مساءاً 9 مساءاً 10 مساءاً
الإعادة الأحد 12.30 ظهراً 1.30 ظهراً 2.30 ظهراً 3.30 عصراً 4.30 عصراً

مسلسل عاصمة عبد الحميد – الجزء الثالث

مسلسل تركي تاريجي عرض الموسم الثالث منه عام 2019

مواعيد مسلسلات قناة اليرموك الفضائية 2 5/10/2021 - 12:02 م

عاصمة عبد الحميد 3 أيام العرض توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر  توقيت السعودية والاردن توقيت الإمارات
العرض  الأحد الى الاربعاء 5 مساءاً 6 مساءاً 7 مساءاً 8 مساءاً 9 مساءاً
الإعادة الأولى الأثنين الى الاربعاء 8 مساءاً 9 مساءاً 10 مساءاً 11 مساءاً 12 منتصف الليل
الإعادة الثانية الاثنين الى الخميس 12.30 ظهراً 1.30 ظهراً 2.30 ظهراً 3.30 عصراً 4.30 عصراً

مسلسل نهضة السلاجفة العظمى

مسلسل تركي تاريجي درامي من موسم واحد .

مواعيد مسلسلات قناة اليرموك الفضائية 3 5/10/2021 - 12:02 م

السلاجفة أيام العرض توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر  توقيت السعودية والاردن توقيت الإمارات
العرض الخميس 6 مساءاً 7 مساءاً 8 مساءاً 9 مساءاً 10 مساءاً
الإعادة الأولى الجمعة 11 صباحاً 12 ظهراً 1 ظهراً 2.00 ظهراً 3 ظهراً

تردد قناة اليرموك الفضائية

تبث القناة على القمر الصناعي نايل سات

التردد : 11678 رأسي ( عمودي ) V

معدل الترميز 27500



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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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