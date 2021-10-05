مواعيد مسلسلات قناة اليرموك الفضائية
موعد عرض وإعادة المسلسلات التى تبثها قناة اليرموك الفضائية , وهي قناة مفتوحة اردنية .
مسلسل الإخوان بربروس ( سيف البحر المتوسط )
مسلسل تركي تاريجي جار عرض الموسم الأول حيث بثت أولى حلقاته في سبتمبر 2021 , ويعرض على القناة تزامناً مع عرضه في تركيا
|بربروس
|أيام العرض
|توقيت جرينتش
|توقيت الجزائر
|توقيت مصر
|توقيت السعودية والاردن
|توقيت الإمارات
|العرض
|السبت
|6 مساءاً
|7 مساءاً
|8 مساءاً
|9 مساءاً
|10 مساءاً
|الإعادة
|الأحد
|12.30 ظهراً
|1.30 ظهراً
|2.30 ظهراً
|3.30 عصراً
|4.30 عصراً
مسلسل عاصمة عبد الحميد – الجزء الثالث
مسلسل تركي تاريجي عرض الموسم الثالث منه عام 2019
|عاصمة عبد الحميد 3
|أيام العرض
|توقيت جرينتش
|توقيت الجزائر
|توقيت مصر
|توقيت السعودية والاردن
|توقيت الإمارات
|العرض
|الأحد الى الاربعاء
|5 مساءاً
|6 مساءاً
|7 مساءاً
|8 مساءاً
|9 مساءاً
|الإعادة الأولى
|الأثنين الى الاربعاء
|8 مساءاً
|9 مساءاً
|10 مساءاً
|11 مساءاً
|12 منتصف الليل
|الإعادة الثانية
|الاثنين الى الخميس
|12.30 ظهراً
|1.30 ظهراً
|2.30 ظهراً
|3.30 عصراً
|4.30 عصراً
مسلسل نهضة السلاجفة العظمى
مسلسل تركي تاريجي درامي من موسم واحد .
|السلاجفة
|أيام العرض
|توقيت جرينتش
|توقيت الجزائر
|توقيت مصر
|توقيت السعودية والاردن
|توقيت الإمارات
|العرض
|الخميس
|6 مساءاً
|7 مساءاً
|8 مساءاً
|9 مساءاً
|10 مساءاً
|الإعادة الأولى
|الجمعة
|11 صباحاً
|12 ظهراً
|1 ظهراً
|2.00 ظهراً
|3 ظهراً
تردد قناة اليرموك الفضائية
تبث القناة على القمر الصناعي نايل سات
التردد : 11678 رأسي ( عمودي ) V
معدل الترميز 27500