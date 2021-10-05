مواعيد مسلسلات قناة اليرموك الفضائية

موعد عرض وإعادة المسلسلات التى تبثها قناة اليرموك الفضائية , وهي قناة مفتوحة اردنية .

مسلسل الإخوان بربروس ( سيف البحر المتوسط )

مسلسل تركي تاريجي جار عرض الموسم الأول حيث بثت أولى حلقاته في سبتمبر 2021 , ويعرض على القناة تزامناً مع عرضه في تركيا

بربروس أيام العرض توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية والاردن توقيت الإمارات العرض السبت 6 مساءاً 7 مساءاً 8 مساءاً 9 مساءاً 10 مساءاً الإعادة الأحد 12.30 ظهراً 1.30 ظهراً 2.30 ظهراً 3.30 عصراً 4.30 عصراً

مسلسل عاصمة عبد الحميد – الجزء الثالث

مسلسل تركي تاريجي عرض الموسم الثالث منه عام 2019

عاصمة عبد الحميد 3 أيام العرض توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية والاردن توقيت الإمارات العرض الأحد الى الاربعاء 5 مساءاً 6 مساءاً 7 مساءاً 8 مساءاً 9 مساءاً الإعادة الأولى الأثنين الى الاربعاء 8 مساءاً 9 مساءاً 10 مساءاً 11 مساءاً 12 منتصف الليل الإعادة الثانية الاثنين الى الخميس 12.30 ظهراً 1.30 ظهراً 2.30 ظهراً 3.30 عصراً 4.30 عصراً

مسلسل نهضة السلاجفة العظمى

مسلسل تركي تاريجي درامي من موسم واحد .

السلاجفة أيام العرض توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية والاردن توقيت الإمارات العرض الخميس 6 مساءاً 7 مساءاً 8 مساءاً 9 مساءاً 10 مساءاً الإعادة الأولى الجمعة 11 صباحاً 12 ظهراً 1 ظهراً 2.00 ظهراً 3 ظهراً

تردد قناة اليرموك الفضائية

تبث القناة على القمر الصناعي نايل سات

التردد : 11678 رأسي ( عمودي ) V

معدل الترميز 27500