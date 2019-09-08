مواصفات هاتف أيفون 11 الجديد بالصور
انتشرت مواصفات مؤكده حول مواصفات هاتف الأيفون الجديد 11 والمتوقع توفره رسميا بالأسواق بداية من منتصف شهر سبتمبر الجاري لعام 2019.
وللأسف جاءت تحديث التصميم مخيب لتوقعات مستخدمين الأيفون، حيث جاء تصميم الكاميرات الخلفية بشكل مستفز وغير محبب لدى الكثيرين، واعتبره البعض تقليد أعمى لبعض شركات الهواتف الذكية الأخرى.
مواصفات ايفون 11
- الشاشة: IPS LCD بمقاس 6.1 بدقة 828×1792
- وحدة المعالجة المركزية: Apple A13 بتقنية تصنيع 7 nm+
- الذاكرة العشوائية: 4 جيجا بايت
- الذاكرة التخزينية: 64 أو 256 أو 512 جيجا بايت
- الكاميرات الخلفية: عدستان بدقة 12+12 ميجا بكسل
- الكاميرات الأمامية: عدستان بدقة 12 ميجا بكسل + كاميرا TOF 3D
- البطارية: بقدرة 3110 ملي أمبير
عيوب هاتف آبل أيفون 11
- لا يوجد مدخل صوت 3.5 مم
- لا يوجد منفذ لإضافة بطاقة الذاكرة الخارجي
- ارتفاع سعر التليفون جدا مقارنة بالموديلات الصينية
- لا يدعم ميزة الراديو الاف ام
- لا يوجد بصمة إصبع
- سعة البطارية متوسطة
مميزات جهاز الايفون الجديد 11
- وجود طبقة حماية على كامل الشاشة لحمايتها من الخدش ومن السقوط
- جودة الصور التي تلتقطها الكاميرات الخلفية والأمامية تخرج صور نقية جدا مثل صور المحترفين
- الكاميرات السلفي ممتازة جدا وتخرج صور رائعة
- منفذ الشحن يو اس بي نوع C
- مقاوم للسقوط في المياه بمعيار IP67 ومقاوم للغبار أيضا
- يمكن شحن الجهاز لاسلكيا
- توفر الشحن السريع للايفون
- سماعات ستيريو خارجية مجسمة الصوت ونقية
- خامات الجهاز عالية الجودة
توجد 3 نسخ من هاتف ايفون 11 النسخة العادية والنسخة البرو والنسخة البرو ماكس.