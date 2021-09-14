مميزات وعيوب ايفون iPhone 13 والسبب الحقيقي وراء شراء iPhone 13 pro max

ينتظر الملايين مفاجأة آيفون 13 الجديدة والتي نكشفها إليكم عبر مميزات وعيوب ايفون iPhone 13 الذي بدأت عليه حملات دعائية كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يحمل الجوال الكثير من الخصائص الذكية المتطورة التي يتمناها أي شخص في هاتفه المحمول وخاصة بعد كشف المحلل الشهير “مينج تشي” في المؤتمر الصحفي للكشف عن الهاتف أن آيفون 13 يحمل اكبر ذاكرة تخزين في الهواتف الذكية والتي تصل إلي واحد تيرابايت، وخامات تصنيع لم يسبق استخدامها في أي هاتف من المنتشرة في الوقت الراهن، فضلا عن المزايا الكثيرة التي استعراضها المحلل الشهير “مينج تشي”.

مميزات ايفون iPhone 13

أعلنت شركة أبل في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر 2021 مؤتمر صحفي كبير كشفت فيه عن مجموعة من منتجاتها والتي من بينها (air pads 3, apple watch series 7)، كما أوضحت كل ما يتعلق بهاتفها الجديد أيفون 13 والذي تم إصدار أكثر من نسخة لهذا الجوال، بداية من نسخة 128 GB، ونسخة 256 GB، وأيضا 512 GB كل نسخة من هذه النسخ تتضمن ذاكرة عشوائية محددة، كما ذكر المحلل إلغاء ذاكرة التخزين الداخلي 64 جيجابايت، يتميز أيفون 13 بتحمل الهاتف السقوط في الماء لعمق أكثر من 6 أمتار وزمن يزيد عن 30 دقيقة دون أن يتعرض الهاتف إلي الخطر أو التلف.

يميز الهاتف iPhone 13 pro max عن سلسلة الهواتف الذكية الأخري بخامات تصنيع ذات جودة عالية جداً، وسماعات استيريو نقي وطبقات حماية ودعم التصوير بجودة عالية 4k، وخاصية NFC.

عيوب ايفون 13

لا تجد الكثير من العيوب في هذا الجوال الذكي ايفون 13 أكثر من التالي:

عدم دعم الهاتف إلي ذاكرة خارجية.

وزن الهاتف ثقيل بعض الشي.

عدم وجود سماعات أذن مع الجوال.

سعر iPhone 13

سعر هاتف أيفون 13 في مصر 26 ألف جنية مصري للنسخة التي تحمل ذاكرة 256 جيجا و8 جيجا رام.

في مصر 26 ألف جنية مصري للنسخة التي تحمل ذاكرة 256 جيجا و8 جيجا رام. سعر iPhone 13 في السعودية 6 آلاف ريال سعودي للنسخة 256/8.

في السعودية 6 آلاف ريال سعودي للنسخة 256/8. سعر آيفون 13 في الإمارات 5800 ريال سعودي مع 256/8 جيجا.

في الإمارات 5800 ريال سعودي مع 256/8 جيجا. سعر الهاتف بالدولار 1600.

محتويات علبة جوال آيفون 13

تحتوي كرتونه علبة الهاتف على أسكرينه لحماية شاشة الهاتف من الكسر مع دبوس معدني لإخراج شريحة الاتصال وسلك الشاحن USB بالإضافة إلي كتيب وخطاب ضمان.

مواصفات هاتف أيفون 13

دعم شبكات اتصال الجيل الخامس 5 جي.

ميكروفون مخصص لعزل الضوضاء.

سماعات خارجية استيريو نقية.

شاحن لا سلكي.

دعم الشحن السريع بقوة 25 وأت.

بطارية 4352 مللي أمبير.

بلوتوث 5.2.

كاميرا خلفية تدعم تصوير بجودة 4k.

كاميرا أمامية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4k.

الكاميرات الخلفية رباعية دقتهم 12+12+12+المخصصة للعزل.

حجم الشاشة 6.7 بوصة.

الدقة 2778*1284 بكسل.

الرامات 8 جيجا بايت.

المعالج apple a15 Bionic.

وزن الهاتف 225 جرام.

وصلنا لختام شرح مميزات وعيوب ايفون iPhone 13 والسبب الحقيقي وراء شراء iPhone 13 pro max.