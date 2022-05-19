لأول مرة تسريبات حديثة لوحش أبل iPhone 14 Pro تكشف عن قدراته وتقنياته الجبارة

قام المسرب التقني الشهير DuanRui بالكشف عن أحدث تسريبات لوحش شركة أبل القادم وهو هاتف iPhone 14 Pro، ووفق التسريبات الواردة حتى الآن فإن هاتف آيفون 14 برو سوف يأتي بمميزات فائقة الدقة، وتصميم مميز ورائع، ومن أبرز ما جاء عن تصميم هاتف أبل iPhone 14 Pro، النتوءات الضخمة الخاصة بالكاميرا، حيث سيأتي بنتوءات كبيرة، وذلك نتيجة الجودة العالية للكاميرا.

مواصفات هاتف iPhone 14 Pro

ووفق أحدث تسريبات لسلسلة هواتف iPhone 14، فإنه من المقرر أن يأتي هاتف iPhone 14 Pro Max بشاشة كبيرة تصل إلى 6.7 بوصة، أما هاتف iPhone 14 Pro وآيفون 14 فسيأتيان بشاشة 6.1 بوصة، وفيما يلي نعرض لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف iPhone 14 Pro وفق أحدث تسريبات.

حيث ستأتي نسختي Pro و Pro Max بإعدادات كاميرا قوية جداً، بخلاف الإصدارات الماضية، ويأتي المستشعر الرئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، وهي أكبر من الكاميرا الموجودة في الإصدارات السابقة بما يقرب من 57%، والتي كانت تصل دقتها إلى 12 ميجا بيكسل فقط.

ولم تأتي التسريبات بأي جديد عن الكاميرا فائقة الإتساع، وأشارت التسريبات إلى أنه من المحتمل أن لا يحصل هاتف آيفون 14 برو على المستشعر periscope، وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية لسلسلة هواتف آيفون 14، فستأتي بفتحة عدسة كبيرة وجودة عالية، حيث ستسمح العدسة الكبيرة بدخول ضوء أكثر بالإضافة للتركيز التلقائي.

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