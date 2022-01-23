كيف تفعل خيار واتساب بدون انترنت.. إليك الطريقة

في ميزة ينتظرها الجميع من واتساب وبعد طول انتظار، أتاح واتساب واحد من أبرز مزاياه وهي أنه سيعمل بدون إنترنت، حيث ستسمح هذه الميزة للمستخدم بربط حسابه بجهاز ثانٍ مثل الكمبيوتر وإرسال واستقبال الرسائل، وذلك دون الحاجة إلى اتصال الهاتف الذكي المسجل عليه الحساب بالإنترنت.

وتوفر هذه الميزة حل جديد لأحد قيود الواتساب والتي تمنع المستخدمين من فتح حساباتهم على جهاز آخر والاستمرار في استخدام الخدمة، وذلك مع بقاء الهاتف الذكي المسجل عليه الحساب متصل بالإنترنت.

طريقة تفعيل خيار واتساب بدون انترنت

بمجرد النقر على خيار الأجهزة المرتبطة من إعدادات واتساب ستتمكن من رؤية صفحة جديدة تسمى استخدام واتساب على أجهزة أخرى، تنقر عليها ثم تقوم بتوصيل هاتفك على مايصل إلى 4 أجهزة أخرى دون الحاجة أن يكون هاتفك متصل بالإنترنت، في نفس فكرة منافسه الأقوى تطبيق تيليغرام.

وستستمر الأجهزة المرتبطة في إرسال الرسائل واستقبالها لمدة 14 يوم بعد انقطاع اتصال الهاتف الرئيسي، ولا يلزم إبقاء هاتفك متصل بالإنترنت لاستخدام واتس آب على الأجهزة المرتبطة، وكما يتعين على المستخدم تسجيل حسابه على واتساب وربطه بالأجهزة الجديدة بهاتفه.

والجدير بالذكر أن شركة واتساب التابعة لشركة ميتا قد أتاحت تسهيل البحث من خلال الدردشات لإتاحة الفرز بين الروابط والوسائط والمستندات في الدردشات، للتسهيل على المستخدمين، ولكن هذا سيكون متاح فقط للحسابات التجارية، ومن المتوقع تطبيقه على جميع الحسابات نحو ملياري شخص.