في كثير من الأحيان نجد العديد يتساءل كيف أخلي حسابي على تويتر برايفت، حيث أن التغريدات على Twitter إما أن تكون عامة أو محمية، حيث يمكن رؤية التغريدات العامة من قبل الجميع، ومن ناحية آخرى لا يمكن مشاهدة التغريدات المحمية إلا من قبل متابعي صاحب الحساب فقط، هذا بالإضافة أنه لا يمكن حتى إعادة تغريدها، فإذا قمت بتغيير حسابك من عام إلى محمي أو خاص، فستصبح جميع تغريداتك السابقة محمية أيضًا، فإستكمل معنا هذه المقالة لمعرفة كيف أخلي حسابي على تويتر محمي.

كيف أخلي حسابي على تويتر برايفت

لجعل حسابك على موقع التدوينات الصغيرة تويتر برايفت يمكنك متابعة الخطوات التالية:-

• أولاً قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق تويتر على هاتفك أو موقع Twitter الإلكتروني.

• ثم توجه إلى صفحة الإعدادات، ويمكنك الوصول إلى هناك من خلال النقر على أيقونة صورة الملف الشخصي الدائرية الصغيرة في الجزء العلوي الأيمن ثم النقر فوق الإعدادات والخصوصية.

• بعد ذلك يجب الضعط على أيقونة الخصوصية والأمان من القائمة الموجودة على يسار الصفحة.

• ثم حدد مربع الاختيار الذي يشير إلى حماية تغريداتي.

• قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق حفظ التغييرات.

• وأخيرًا قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بك وانقر فوق حفظ التغييرات مرة أخرى.

• والآن أصبح حسابك خاصًا.

وكان هذا كل شئ بشأن كيف أخلي حسابي على تويتر برايفت، وتؤدي حماية تغريداتك إلى تغيير طريقة استخدامك لتويتر، فبعدها لم يعد منتدى مناقشة عام، إنه مجرد مكان لك ولمتابعينك فقط، هذا يعني أنك إذا قمت بالرد على حساب لا يتابعك، حتى لو كان حسابًا عامًا، فلن يستطيع رؤية تغريدتك، وهذه هي الميزة من تحويل حسابك إلى خاص.

كيفية الموافقة على المتابعين الجدد من حساب تويتر الخاص

يتردد سؤال آخر وهو كيفية الموافقة على المتابعين الجدد بعد أن أصبح حسابي على تويتر محمي، باستخدام الحساب الخاص فلن يتمكن الأشخاص الجدد من متابعتك، وبدلاً من ذلك، سيتعين عليهم إرسال “طلب متابعة” إليك عندما يحدث ذلك، ستتلقى إشعارًا وتقوم بالموافقة عليه أو بالرفض.