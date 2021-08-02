ماذا تفعل لو تعرض حسابك في واتساب للاختراق؟ وكيفية حمايته

يبحث الكثير من المستخدمين عن أفضل طريقة لحماية حساباتهم في واتساب من الاختراق، لاسيما لوجود العديد من الصور والفيديوهات والرسائل المحفوظة، التي لا يريدون أحد من الإطلاع عليها، أو بعض المعلومات الغير متداولة، خاصةً وأن التطبيق أصبح أمر أساسي للتعاملات اليومين بين الأفراد والشركات، ومع الانتشار الواسع والكبير الذي تخطى عدد مستخدميه أكثر من 2 مليار حول العالم، زادت عمليات الاختراق الممنهجة والعشوائية من قبل أفراد أو قراصنة وغيرهم، ما يجعل من ضرورة حمايته أمرًا أساسيًا.

ماذا تفعل لو تعرض حسابك في واتساب للاختراق؟

نتناول معكم خلال المقالة، شقين هامين، الأول: ماذا تفعل لو تعرض حسابك في واتساب للاختراق؟، والشق الثاني: كيف تحمي حسابك من القرصنة؟، فلابد من معرفة أن أولى خطوات الاختراق هي الاستيلاء على جهات الاتصال الخاصة بك من قبل المستولي عليه، وعليك على الفور مخاطبة الدعم الفني: Whatsapp – [email protected]، مع توضيح مختصر لما حدث معك باللغة الإنجليزية، وضرورة احتواء الرسالة على كلمات مثل سرقة أو فقدان، مع تسيجل رقم جوالك.

وبعد الانتهاء من التواصل مع الدعم، عليك فورًا القيام بتثبيت الحساب وإزالته من الموبايل أكثر من مرة في توقيتات متفاوتة، بهدف التشويش على الهاكرز، ثم مخاطبة أصدقائك وجهات الاتصال ومن تعرفه، بتعرض حسابك للاختراق، ومطالبتهم بعدم الرد على أي رسالة ترد من حسابك أو التفاعل معها، أو عدم الضغط على رابط قد يتم إرساله أيضًا.

خطوات حماية حساب Whatsapp من الاختراق

ومنعًا للوقوع فريسة للاختراق، لابد من الحذر ومعرفة بعض الخطوات التي قد تساعدك على حمايته، عدم فتح أي ملف أو رابط يصلك غير موثوق قد يحتوي على صور GIF ضارة.

تحديث الحساب أول بأول منعًا للتعرض لهجوم Pegasus للمكالمات الصوتية

عدم الاشتراك في مجموعات لا تعلم عنها شيئًا.

عدم مشاركة أي رسالة عشوائية ليس لها مصدر.

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