كيفية حل مشكلة عدم ظهور الأسماء في الواتس اب

يوجد الكثير من مستخدمي واتساب لا يستطيعون الوصول إلى جهات الاتصال، وتحدث هذه المشكلة فى الغالب عند توفر تحديث جديد للهاتف المحمول، أو عند إعطاء بعض الصلاحيات لتطبيق الواتس اب عند التثبيت.

فى هذا المقال سوف نوضح حل مشاكل تطبيق الواتس اب فى عدم إظهار الاسماء لنظامي التشغيل أندرويد وأيفون، كما سنوضح خطوات تنفيذ كل طريقة وسبب عدم ظهور حالات جهات الاتصال في الواتس اب.

حل مشكلة عدم ظهور الأسماء في الواتس اب من خلال التأكد من أنه تم تسجيل رقم الهاتف على المحمول بشكل صحيح.

يتم حفظ الأرقام داخل الهاتف المحمول وذلك عن طريق اتباع هذه الخطوات:

قم بالانتقال إلى قسم جهات الاتصال في الهاتف المحمول الخاص بك لتسجيل الرقم الخاص بك. بعد التسجيل قم بالضغط على زر “إنشاء جهة اتصال جديدة Create New Contact” لتسجيل بعض البيانات الخاصة بالرقم مثل الاسم والكُنية والعديد من البيانات الأخرى، يجب العلم أنه عند حفظ الرقم يجب استخدام كود الدولة. بعد الانتهاء من البيانات الخاصة برقم الهاتف، قم بتحديد مكان حفظ الرقم الخاصة بك مثل حفظ الرقم الخاص بك على الهاتف المحمول أو حساب جيميل أو شريحة الاتصال، ثم الضغط على زر “حفظ Save”. بعد الانتهاء من حفظ الرقم قم بالانتقال إلى الواتس أب الخاص بك ثم الضغط على زر الرسائل من أسفل الشاشة، سوف يظهر لك صفحة “اختيار جهة اتصال Select Contact”، قم بالضغط على ايقون (⋮) المتواجدة أعلى الشاشة، سوف تجد زر “Refresh” قم بالضغط عليه، وسوف يظهر الرقم الجديد الذي تم تسجيله على واتس أب، بهذه الطريقة تم حل مشكلة الواتساب بواسطة تسجيل الأرقام.

حل مشكلة عدم ظهور الاسماء في الواتس اب عن طريق إعطاء الصلاحية للواتس اب للوصول لجهات الاتصال.

الأمر المعتاد عند تثبيت الواتساب على الهاتف المحمول فإنه يطلب الوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك، ولكن قد يحدث بعد التغيرات فى إعدادات البرامج عندما يتم تنزيل تحديث جديد على الهاتف المحمول، لذلك من التأكد من أن تطبيق واتس اب له الصلاحيات الكاملة فى الوصول لجهات الاتصال، ويمكن التأكد من ذلك من خلال إتباع هذه الخطوات:

قم بالذهاب إلى “الإعدادات Settings” الخاصة بالهاتف المحمول. قم بالتمرير للأسفل، سوف تجد زر “التطبيقات Apps”، قم بالضغط عليه. سوف تجد العديد من الإعدادات قم بالضغط على زر “الصلاحيات Permissions”. سوف تجد زر “الأسماء Contacts” قم بالضغط عليه، سوف تجد زر “السماح Allow” قم بالضغط عليه.

بهذه الطريقة سوف تسمح لتطبيق الواتساب الوصول لجميع جهات الاتصال على الهاتف المحمول لنظام التشغيل أندرويد.

كيفية إعطاء الصلاحيات للواتس اب للوصول لجهات الاتصال؟

يمكن إعطاء الصلاحيات للواتس اب الوصول لجهات الاتصال وذلك عن طريق إتباع بعض الخطوات البسيطة:

قم بالانتقال إلى “الإعدادات Settings” داخل هاتفك الآيفون. قم بالانتقال إلى “الخصوصية Privacy”، سوف تجد زر “الأسماء Contacts” قم بالضغط عليه. قم بالتمرير للأسفل سوف تجد تطبيق واتس اب قم بتفعيل الزر بجانب ايقونة التطبيق. بهذه الطريقة سيتم حل مشكلة عدم ظهور الأسماء في الواتساب في الايفون.

حل مشكلة عدم ظهور الأسماء في الواتس اب بواسطة المزامنة على الهاتف المحمول.

من المهم جداً مزامنة جهات الاتصال على واتس اب تلقائياً، حيث يظهر الأرقام فى جهات الاتصال الخاصة بالواتساب تلقائياً، ويتم مزامنة جهات الاتصال على واتس اب عن طريق إتباع هذه الخطوات:

قم بالتوجه إلى “الإعدادات Settings” بالهاتف المحمول الخاص بك، ثم قم بالتمرير لأسفل، سوف تجد زر “الحسابات والمزامنة Accounts & Sync” قم بالضغط عليه. بعد ذلك سوف يظهر لك الهاتف قائمة الحسابات التي يمكن من خلالها المزامنة مع جهات الاتصال الخاصة بالهاتف، قم باختيار واتس اب. سوف يظهر أسفل الشاشة زر (⋯) قم بالضغط عليه، سوف يظهر لك زر “مزامنة الأن Sync Now”. بهذه الطريقة سوف يتم مزامنة جميع جهات الاتصال على الهاتف مع حساب واتس اب تلقائياً.

حل مشكلة عدم ظهور الاسماء في الواتس اب وذلك عن طريق التأكد من تحديث الواتس اب على أخر إصدار.

يجب التأكد من أن تطبيق واتس أب تم تحديثة على أخر إصدار، وذلك عن طريق إتباع هذه الخطوات:

حل مشكلة واتس اب بواسطة مسح ذاكرة التخزين المؤقت.

يمكن حل مشكلة whatsapp فى إظهار الأرقام عن طريق مسح ذاكرة التخزين المؤقت، وذلك عن طريق إتباع هذه الخطوات:

قم بفتح “الإعدادات Settings” الهاتف المحمول. قم بالتمرير للأسفل، سوف تجد زر “التطبيقات Apps”، قم الضغط عليها. عند الدخول لها سوف تجد العديد من الأزرار، قم بالضغط على زر “مدير التطبيقات Manager Apps”. قم باختيار تطبيق “الواتس اب WhatsApp” و الدخول للإعدادات الخاصة به. سوف تجد أسفل الشاشة زر “حذف ذاكرة التخزين المؤقتة Clear Data” قم بالضغط عليها.

بهذه الطريقة سوف يتم حل مشكله whatsapp فى إظهار الأرقام، وإذا لم تنجح إحدى الطرق السابقة يجب تحميل واتساب مرة أخرى.

فى النهاية، يوجد العديد من الطرق التى يمكن من خلالها إظهار الأسماء في الواتس اب لنظامي التشغيل أندرويد وأيفون، فى هذا المقال قد وضحنا أفضل الطرق الآمنة لحل مشاكل عدم ظهور الأسماء في whatsapp المزدوج، كما سنوضح خطوات تنفيذ كل طريقة وسبب عدم ظهور جهات الاتصال في الواتس اب للايفون.