كيفية تنظيف الهاتف الذكي دون خسائر

يتجاهل الكثير من المستخدمين تنظيف الهاتف الذكي بشكل يومي، وقد يكتفي البعض منهم بمسح الشاشة، وقد لا يفعلون ذلك بالشكل الصحيح مما يُسفر عن تعطل الهاتف بشكل مفاجئ ويقلل من كفاءة الأداء في بعض الأحيان الأخرى، لذا ننصح الجميع بضرورة الاهتمام بالأجهزة الذكية والعمل على نظافتها بشكل مستمر ويومي.

طرق تنظيف الهاتف الذكي

أشار كبير المهندسين سيرجي سيدورينكو في “SberService”، أنه من الأفضل عند تنظيف الهاتف استخدام مناديل مبللة خاصة، وذلك من أجل تنظيف الشاشة، وذلك بالإضافة إلى قطعة قماش من الألياف الدقيقة لاستخدامها في المسح النهائي، من أجل التجفيف الجيد مما يحافظ على الشاشة ويعمل على تجنب تلفها.

الأوقية البلاستيكية

نصح “سيرجي” بضرورة استخدام الأوقية البلاستيكية من أجل حماية الشاشة من أي خدوش في المستقبل، مع ضرورة عدم استخدام الكحول لتنظيف الهاتف الذكي، لأنه قد يتسبب في تلف الجهاز من الداخل.

تنظيف الموصلات

كما أكد على ضرورة تنظيف الموصلات بشكل منتظم، ويمكن ذلك من خلال النفخ، مع ضرورة عدم استخدام الأشياء المعدنية التي قد تؤدي إلى التلف ميكانيكياً، كما أنها قد تؤدي إلى تقصير عمر المسامير داخل تلك الموصلات الموجودة في الهاتف الذكي.

كيف تنظف مكبرات الصوت؟

أما بالنسبة لتنظيف مكبرات الصوت، فقد نصح المهندس ضرورة قيام المستخدم بالتنظيف من خلال استخدام فرشاة الأسنان، كما يمكنك استخدام المناديل المبللة بمعقم من الكحول، حيث أنها تُساعد على التخلص من الأوساخ، لأنها تكون بمثابة مذيب لتلك الأوساخ.

تحذير هام

ولكن يجب الحذر هنا عند إتمام عملية التنظيف من دخول السائل إلى الداخل، بل يجب إذابة الأوساخ الموجودة على سطح الشبكة الواقية فقط، والحرص كل الحرص على عدم دخول سائل الكحول إلى السماعات، والذي قد يؤدي إلى تلفها.

وهنا ننصح الجميع بضرورة اتباع النصائح السابقة، واستخدام الطرق البسيطة السابقة للتنظيف من أجل الحصول على هاتف ذكي نظيف دون أي خسائر، مع ضرورة عدم اتباع النصائح الغير علمية أو المدروسة عند التنظيف تجنباً لتلف الهاتف.