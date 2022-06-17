موضوع اليوم من أكثر المواضيع التي تلقى اهتمامًا كبيرًا من مستخدمي منصة الانستقرام وهو كيفية استرجاع حساب انستقرام عند فقدان الايميل رقم الهاتف كلمة السر، هذا في حالة نسيانك لكلمة سر الانستا الخاص بك أو قيام أحدهم بتغيير الباسورد بدون علم منك، الطريقة غاية في البساطة، وهي مجرد خطوات وستتمكن من استعادتها مرة أخرى.

كيفية استرجاع حساب انستقرام عند فقدان الايميل رقم الهاتف كلمة السر

إذا اكتشفت نسيانك لكلمة مرور الانستقرام الخاص بك، فهناك أكثر من طريقة لاستعادة الحساب ونذكر منها :-

كيفية استرجاع حساب الانستقرام.

كيفية استرجاع حساب الانستقرام إذا نسيت كلمة السر.

استرجاع حساب الانستقرام إذا نسيت الإيميل.

استرجاع حساب الانستقرام عند فقدان الايميل رقم الهاتف كلمة السر.

أسباب فقدان حساب انستقرام

قد تتعرض لفقدان حسابك على منصة الانستقرام بشكل مُفاجئ، الأمر يرجع لعدة أسباب نذكر بعضها كالأتي :-

أن يتم اختراق الحساب من جهاز أخر.

انتهاك الشروط والبنود التي يجب الموافقة عليها.

انتهاك بنود سياسة الخدمة لشركة انستقرام.

نشر محتوى فاسد وغير اخلاقي.

استعمال بعض البرامج على الانستقرام من أجل تهكير حسابات أخرى.

سرقة علامة تجارية مرخصة دون علم أصحابها.

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كيفية استرجاع حساب انستقرام

قبل التطرق لموضوع اليوم وهو كيفية استرجاع حساب انستقرام عند فقدان الايميل رقم الهاتف كلمة السر، دعونا نبحث معًا كيفية استعادة حساب الانستا عند التعرض لغلقه :-

القيام بفتح برنامج الانستا.

إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

اتباع كافة الإجراءات الظاهرة على الشاشة.

النقر على كلمة حسابي.

النقر على كلمة ” لا” إذا كنت تعرف الإيميل وكلمة المرور.

تسجيل الإيميل واسم المستخدم الموجود عليه الحساب.

اختيار عبارة” هذا الحساب يحتوي على صور شخصية ولا توجد أي من الصور العروضة تمثلني شخصيًا”.

بعد استكمال كافة البيانات قم بإرسال طلب استعادة حسابك مرة أخرى.

كيفية استرجاع حساب انستقرام عند فقدان الايميل رقم الهاتف كلمة السر

تحميل برنامج انستقرام الإصدار القديم.

الدخول إلى برنامج موضوع على خيار الحصول على المساعدة في تسجيل الدخول.

تسجيل الإيميل أو رقم حسابك أو اسم المستخدم ثم النقر على التالي.

النقر على خيار ” هل ترغب في المزيد من المساعدة”.

عند ظهور نموذج طلب استرداد حساب قم بتسجيل النموذج بمعلومات دقيقة وبشكل صحيح.

استرجاع حساب انستقرام عند نسيان كلمة السر

فتح برنامج الانستا إما من خلال هاتفك أو من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

تسجيل اسم المستخدم أو الإيميل username or email في الخانة المخصصة.

في الجهة اليمنى من الشاشة بالأسفل قم بالنقر على خيار نسيت كلمة السر forget password.

تسجيل اسم المستخدم أو الإيميل مرة أخرى.

ظهور رسالة لتحديد الطريقة التي ترغب به تأكيد الحساب.

اتباع الرابط الذي سيصل إليك ما كتابة كلمة مرور جديدة قوية لتتجنب اختراقها أو نسيانها مرة أخرى.

بذلك نكون قد تمكنا من معرفة بعض أهم طرق استرجاع حساب انستقرام عند فقدان الايميل رقم الهاتف كلمة السر حتى لا تتعرض لمثل هذه المشكلة والتي قد تسبب ازعاج للبعض.