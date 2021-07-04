كيفية ادخال تردد قناة على رسيفر hd

يعتبر التليفزيون اختراع يوفر الترفيه للإنسان حيث يمكنك مشاهدة البرامج والمسرحيات والأفلام والمسلسلات ومباريات كرة القدم وغيرها من المحتويات على التليفزيون، لكن في بعض الأحيان يشعر بالملل من مشاهدة نفس القنوات كل يوم، فيعمل على إيجاد قنوات جديدة ليستمتع بمشاهدة البرامج عليها والأفلام لذلك يأتي الكثير من الجديدة بمحتويات مختلفة لكن لا يمكننا إضافتها، لكن هنا سنتعلم كيفية إضافة التردد على الرسيفر وتنزيل القنوات.

كيفية إضافة قناة إلى جهاز استقبال HD

لتنزيل القنوات الجديد على الرسيفر الخاص بك اتبع الخطوات التالية بدون أي أخطاء:

في بداية الأمر قم بتوصيل الجهاز الرسيفر والتلفزيون بالكهرباء، وسيبدأ جهاز الاستقبال في استقبال الإشارات للتشغيل والبدء في إضافة القنوات. يمكنك البدء بالضغط على زر القائمة الموجود في جهاز التحكم عن بعد أو في جهاز الاستقبال. ستبدأ في الظهور قائمة يمكنك من خلالها اختيار التثبيت أو Installation باللغة الإنجليزية. سيتم ظهر قائمة جديدة يمكنك من خلالها تحديد الإعداد اليدوي. هناك العديد من الأقمار الصناعية عل قائمة الرسيفر مثل Nileset و Arabsat و Hot Bird وغيرها الكثير، قم بتحديد القمر الصناعي الذي تريده. ستظهر قائمة يتوفر بها خانة لكتابة التردد القناة التي تريد تنزيلها. يمكنك بعد ذلك اختيار رمز تصحيح للقناة، سواء كانت أفقية أو رأسي. ثم انقر على “موافق” لبدء البحث. سيتم تنزيل جميع القنوات بالتردد المحدد، ويخبرك بالرسالة هل تريد تثبيت هذه القنوات ثم تضغط على موافق. سيتم تنزيل القنوات على جهاز الرسيفر ويمكنك البدء في ترتيبها لتسهيل معرفتها.

خطوات تنزيل جميع القنوات مرة واحدة

إذا حدث خطأ وتم مسح القنوات الموجودة على جهاز الاستقبال يمكنك تنزيل جميع القنوات على جهازك اتبع الخطوات الآتية:

كل ما هو عليك هو كتابة التردد الشبكي لكل قمر صناعي والترددات الشبكية هي: تردد نايل سات 7 غرب. تردد عرب سات 26 شرق. تردد هوت بيرد هو 13 غرب.

ثم حدد البحث الأعمى.

سيتم تنزيل جميع القنوات في وقت واحد دون الحاجة إلى تنزيل تردد تلو الآخر.

إعادة ضبط جهاز الاستقبال

قد يؤدي انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ أو عطل في الجهاز إلى حدوث بعض الأعطال، لذلك يجب عليك أولا إجراء إعادة الضبط قبل إضافة تردد على الرسيفر وللضبط اتبع التالي: