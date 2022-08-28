كيفية إنشاء فيروس وهمي وغير ضار للكمبيوتر للمزاح مع صديقك بدون أي برامج خارجية

بالطبع يخشى الجميع من فيروسات الكمبيوتر ويشعرون بالقلق منها خاصة أن العديد منها بالفعل يتسبب بأضرار جسيمة للأجهزة، ولكن هناك أيضًا منها ما هو وهمي ولا يتسبب بأي ضرر للكمبيوتر الخاص بك ويُمكن استخدامه على سبيل المزاح فقط مع الأصدقاء دون أن يتسبب في أي أذى لأجهزتهم، ولا يحتاج ذلك الفيروس الوهمي إلى خبرة برمجية ولا إلى أي برامج خارجية فقط كود بسيط يتم وضعه في برنامج Notepad المرفق مع أي نسخة ويندوز.

خطوات إنشاء الفيروس

كل ما عليك لإتمام ذلك فتح Notepad ونسخ هذا الكود فيه:

X=MsgBox(“Your Message Goes Here”,0+16,”Title”)

سوف ينتج عن هذا الكود رسالة عند فتح هذا الملف على كمبيوتر صديقك، والذي يُمكن أن تُرسله له على أنه يحتوي على روابط مهمة سواء لأفلام أو ألعاب أو غيرها من الأمور التي تجعله يقوم بالضغط عليه لفتحه، وهذه الرسالة يُمكنك التحكم في شكلها والأزرار التي تظهر فيها عن طريق الكود السابق والذي سوف نقوم بشرحه لكي تتمكنوا من التغيير فيه.

معنى رموز الكود البرمجي لإنشاء الفيروس الوهمي

الرقم صفر سوف يكون مسؤول عن إظهار زر موافق في الرسالة الظاهرة أمام صديقك ويُمكنك استبداله بأرقام 1، 2، 3، أو 4 أو 5 والتي سوف تؤدي إلى تغيير في الزر، فالرقم واحد سوف يعطي كلمة إلغاء، أما الرقم 2 سوف يؤدي إلى ظهور لفظ إعادة المحاولة أو تجاهل، أما الرقم 3 مرتبط بظهور كلمة نعم، والرقم 4 كلمة لا، أما 5 فسوف يؤدي إلى ظهور خيار من بين كلمتين وهما إعادة المحاولة أو إلغاء.

أما الرقم 16 في الرسالة فيمكن استبداله أيضًا بأرقام أخرى مثل 32 أو 48 أو 64، وهذه الأرقام مسؤولة عن ظهور اسم الرسالة الظاهرة أمام صديقك، كل ما عليك الآن هو البدء في تجربة الأمر وبعد الانتهاء قم بحفظ الملف بامتداد vbs كما هو ظاهر بالصورة السابقة واختر عند حفظه صيغة كل الملفات وقم بإرساله إلى صديقك في رسالة.