كاميرا بدقة 200 ميجا بكسل أول التسريبات المؤكدة لهاتف شاومي ريدمي K50s برو

بعد الإعلان عن قرب إطلاق سلسلة هواتف شاومي ريدمي K50s PRO بدأت التسريبات والتوقعات تنتشر علي صفحات موقع تويتر وكان أقرب هذه التسريبات إلى الصحة التسريب الذي نشره المهندس الهندي Yogesh Brar علي موقع تويتر حيث نشر تغريدة بها مواصفات هاتف شاومي ريدمي K50s برو المتوقع أن يصدر بها هاتف شاومي ريدمي الجديد، وجاء في التغريدة أن الهاتف سوف يتم تسليحه بشريحة معالج من نوع Snapdragon 8 Plus Gen 1 SoC وإذا ثبتت صحة هذه المعلومة فإنه من المتوقع أن يسيطر هذا الهاتف علي ساحة الأجهزة لهواة الألعاب والتصوير حيث توفر هذه الشريحة الرائدة طاقة وقدرة هائلة تتيح لها أداء المهام المطلوبة منها بكفاءة.

وتضمن التسريب مفاجأة من العيار الثقيل وهي كاميرا ثورية بدقة 200 ميجا بكسل وهي كاميرا فائقة الدقة والجودة وتنتج صور عالية الدقة تجعل من هذه الكاميرا لا مثيل لها في سوق الهواتف المحمولة، وتظهر في الصور الأولية للهاتف تجهيز الكاميرا بثلاث عدسات علي هيئة مستطيل بالعدسة الأساسية محط الأنظار بدقة 200 ميجا بكسل وعدسة تصوير بدقة 8 ميجا بكسل للتصوير الواسع وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مع كاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بكسل وهي نوعا ما مخيبة للآمال وضعيفة مقارنة بهواتف عدة ولكن مع وجود الكاميرا الأمامية بهذه الدقة قد لا تحتاج إلى استخدام الكاميرا الأمامية من الأساس.

وبخصوص ذاكرة الهاتف RAM بإصداري أحدهم 8 جيجا والآخر بسعة 12 جيجا وكذلك الأمر بالنسبة لمساحة التخزين فهي متوفرة بإصداري سعة 128 و 256 جيجا بايت، ويأتي الهاتف بالصدر أندرويد 12 وواجهة تشغيل شاومي MIUI 13.

وبالنسبة للشاشة هي من نوع OLED بحجم 6.67 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، ومع هذه الإمكانيات الضخمة من دقة كاميرا خيالية وشاشة كبيرة وشريحة معالج ثورية لم تنسي شاومي توفير مصدر ضخم يوفر الطاقة بشكل كبير ولمدة أطول مع بطارية هاتف K50s بسعة 5000 ملي أمبير وشاحن قوي بقدرة 120 وات.

صور هاتف شاومي ريدمي K50s برو

مواصفات هاتف شاومي ريدمي كيه 50 اس

الشاشة – 6.67″ OLED, 120Hz, HDR10+ شريحة المعالج – Snapdragon 8+ Gen 1 SoC الكاميرا الأساسية – Rear Cam: 200MP + 8MP (UW) + 2MP (Macro) الكاميرا الخلفية – Front Cam: 20MP الذاكرة – 8/12GB RAM مساحة التخزين – 128/256GB storage نظام التشغيل – Android 12, MIUI 13 البطارية – 5,000mAh battery, 120W charging البصمة والصوت – Dual speakers, in-display fingerprint

سعر هاتف شاومي ريدمي K50s PRO

حتي الآن السعر المعلن في الهند فقط هو 44,990 روبية هندية وبتحويل العملة نجد أن سعر الهاتف بدون ضرائب أو جمارك سيكون وفق الجدول التالي مع ملاحظة أن السعر الرسمي لم يتم الإعلان عنه بعد.