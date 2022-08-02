قناة 12 تركية : تردد ومواعيد بث المسلسلات
بدأت قناة 12 تركية بثها على القمر الصناعي نايلسات , وهى قناة عراقية متخصصة في بث المسلسلات التركية , التى لها جمهور عرض في العالم العربي , ولذلك تبث المسلسلات مترجمة أو مدبلجة على شاشتها.
تردد قناة 12 تركية
القمر الصناعي : نايلسات 7 درجات غرباً
التردد : 10815
الاستقطاب : افقي H
معدل الترميز : 27500
الحزمة عامة
جدول مسلسلات قناة 12 تركية
- توقيت جريتش : نفس توقيت موريتانيا
- توقيت الجزائر : نفس توقيت المغرب وتونس
- توقيت مصر : نفس توقيت ليبيا
- توقيت السعودية : نفس توقيت العراق وقطر والبحرين والكويتولبنان وسوريا والاردن وفلسطين واليمن والسودان
- توقيت الإمارات : نفس توقيت عمان
مسلسل دموع الورد
|دموع الورد
|توقيت جرينتس
|توقيت الجزائر
|توقيت مصر
|توقيت السعودية
|توقيت الامارات
|العرض
|2 ظهراً
|3 مساءاً
|4 مساءاً
|5 مساءاً
|6 مساءاً
|الاعادة الأولى
|9 مساءاً
|10 مساءاً
|11 مساءاً
|12 منتصف الليل
|1 صباحاً
|الإعادة الثانية
|7 صباحاً
|8 صباحاً
|9 صباحاً
|10 صباحاً
|11 صباحاً
مسلسل زواج مصلحة
|زواج مصلحة
|توقيت جرينتس
|توقيت الجزائر
|توقيت مصر
|توقيت السعودية
|توقيت الامارات
|العرض
|3 مساءاً
|4 مساءاً
|5 مساءاً
|6 مساءاً
|7 مساءاً
|الاعادة الأولى
|10 مساءاً
|11 مساءاً
|12 منتصف الليل
|1 صباحاً
|2 صباحاً
|الإعادة الثانية
|8 صباحاً
|9 صباحاً
|10 صباحاً
|11 صباحاً
|12 ظهراً
مسلسل قطاع الطرق
|قطاع الطرق
|توقيت جرينتس
|توقيت الجزائر
|توقيت مصر
|توقيت السعودية
|توقيت الامارات
|العرض
|4 مساءاً
|5 مساءاً
|6 مساءاً
|7 مساءاً
|8 مساءاً
|الاعادة الأولى
|11 مساءاً
|12 منتصف الليل
|1 صباحاً
|2 صباحاً
|3 صباحاً
|الإعادة الثانية
|9 صباحاً
|10 صباحاً
|11 صباحاً
|12 ظهراً
|1 ظهراً
مسلسل الازهار الحزينة
|الأزهار الحزينة
|توقيت جرينتس
|توقيت الجزائر
|توقيت مصر
|توقيت السعودية
|توقيت الامارات
|العرض
|5 مساءاً
|6 مساءاً
|7 مساءاً
|8 مساءاً
|9 مساءاً
|الاعادة الأولى
|12 منتصف الليل
|1 صباحاً
|2 صباحاً
|3 صباحاً
|4 صباحاً
|الإعادة الثانية
|10 صباحاً
|11 صباحاً
|12 ظهراً
|1 ظهراً
|2 ظهراً
مسلسل المؤسس عثمان
|المؤسس عثمان
|توقيت جرينتس
|توقيت الجزائر
|توقيت مصر
|توقيت السعودية
|توقيت الامارات
|العرض
|6 مساءاً
|7 مساءاً
|8 مساءاً
|9 مساءاً
|10 مساءاً
|الإعادة
|11 صباحاً
|12 ظهراً
|1 ظهراً
|2 ظهراً
|3 مساءاً
مسلسل سنوات الضياع
|سنوات الضياع
|توقيت جرينتس
|توقيت الجزائر
|توقيت مصر
|توقيت السعودية
|توقيت الامارات
|العرض
|7 مساءاً
|8 مساءاً
|9 مساءاً
|10 مساءاً
|11 مساءاً
|الإعادة
|12 ظهراً
|1 ظهراً
|2 ظهراً
|3 مساءاً
|4 مساءاً
مسلسل الهارب
|الهارب
|توقيت جرينتس
|توقيت الجزائر
|توقيت مصر
|توقيت السعودية
|توقيت الامارات
|العرض
|8 مساءاً
|9 مساءاً
|10 مساءاً
|11 مساءاً
|12 منتصف الليل
|الإعادة
|1 ظهراً
|2 ظهراً
|3 مساءاً
|4 مساءاً
|5 مساءاً