قناة 12 تركية : تردد ومواعيد بث المسلسلات

بدأت قناة 12 تركية بثها على القمر الصناعي نايلسات , وهى قناة عراقية متخصصة في بث المسلسلات التركية , التى لها جمهور عرض في العالم العربي , ولذلك تبث المسلسلات مترجمة أو مدبلجة على شاشتها.

تردد قناة 12 تركية

القمر الصناعي : نايلسات 7 درجات غرباً

التردد : 10815

الاستقطاب : افقي H

معدل الترميز : 27500

الحزمة عامة

جدول مسلسلات قناة 12 تركية

توقيت جريتش : نفس توقيت موريتانيا

توقيت الجزائر : نفس توقيت المغرب وتونس

توقيت مصر : نفس توقيت ليبيا

توقيت السعودية : نفس توقيت العراق وقطر والبحرين والكويتولبنان وسوريا والاردن وفلسطين واليمن والسودان

توقيت الإمارات : نفس توقيت عمان

مسلسل دموع الورد

دموع الورد توقيت جرينتس توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الامارات العرض 2 ظهراً 3 مساءاً 4 مساءاً 5 مساءاً 6 مساءاً الاعادة الأولى 9 مساءاً 10 مساءاً 11 مساءاً 12 منتصف الليل 1 صباحاً الإعادة الثانية 7 صباحاً 8 صباحاً 9 صباحاً 10 صباحاً 11 صباحاً

مسلسل زواج مصلحة

زواج مصلحة توقيت جرينتس توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الامارات العرض 3 مساءاً 4 مساءاً 5 مساءاً 6 مساءاً 7 مساءاً الاعادة الأولى 10 مساءاً 11 مساءاً 12 منتصف الليل 1 صباحاً 2 صباحاً الإعادة الثانية 8 صباحاً 9 صباحاً 10 صباحاً 11 صباحاً 12 ظهراً

مسلسل قطاع الطرق

قطاع الطرق توقيت جرينتس توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الامارات العرض 4 مساءاً 5 مساءاً 6 مساءاً 7 مساءاً 8 مساءاً الاعادة الأولى 11 مساءاً 12 منتصف الليل 1 صباحاً 2 صباحاً 3 صباحاً الإعادة الثانية 9 صباحاً 10 صباحاً 11 صباحاً 12 ظهراً 1 ظهراً

مسلسل الازهار الحزينة

الأزهار الحزينة توقيت جرينتس توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الامارات العرض 5 مساءاً 6 مساءاً 7 مساءاً 8 مساءاً 9 مساءاً الاعادة الأولى 12 منتصف الليل 1 صباحاً 2 صباحاً 3 صباحاً 4 صباحاً الإعادة الثانية 10 صباحاً 11 صباحاً 12 ظهراً 1 ظهراً 2 ظهراً

مسلسل المؤسس عثمان

المؤسس عثمان توقيت جرينتس توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الامارات العرض 6 مساءاً 7 مساءاً 8 مساءاً 9 مساءاً 10 مساءاً الإعادة 11 صباحاً 12 ظهراً 1 ظهراً 2 ظهراً 3 مساءاً

مسلسل سنوات الضياع

سنوات الضياع توقيت جرينتس توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الامارات العرض 7 مساءاً 8 مساءاً 9 مساءاً 10 مساءاً 11 مساءاً الإعادة 12 ظهراً 1 ظهراً 2 ظهراً 3 مساءاً 4 مساءاً

مسلسل الهارب