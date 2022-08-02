تقنية

قناة 12 تركية : تردد ومواعيد بث المسلسلات

محمد عبد الرازق

بدأت قناة 12 تركية بثها على القمر الصناعي نايلسات , وهى قناة عراقية متخصصة في بث المسلسلات التركية , التى لها جمهور عرض في العالم العربي , ولذلك تبث المسلسلات مترجمة أو مدبلجة على شاشتها.

تردد قناة 12 تركية 

القمر الصناعي : نايلسات 7 درجات غرباً

التردد : 10815

الاستقطاب : افقي H

معدل الترميز : 27500

الحزمة عامة

جدول مسلسلات قناة 12 تركية

  • توقيت جريتش : نفس توقيت موريتانيا
  • توقيت الجزائر : نفس توقيت المغرب وتونس
  • توقيت مصر : نفس توقيت ليبيا
  • توقيت السعودية : نفس توقيت العراق وقطر والبحرين والكويتولبنان وسوريا والاردن وفلسطين واليمن والسودان
  • توقيت الإمارات : نفس توقيت عمان

مسلسل دموع الورد

دموع الورد توقيت جرينتس توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الامارات
العرض 2 ظهراً 3 مساءاً 4 مساءاً 5 مساءاً 6 مساءاً
الاعادة الأولى 9 مساءاً 10 مساءاً 11 مساءاً 12 منتصف الليل 1 صباحاً
الإعادة الثانية 7 صباحاً 8 صباحاً 9 صباحاً 10 صباحاً 11 صباحاً

مسلسل زواج مصلحة

زواج مصلحة توقيت جرينتس توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الامارات
العرض 3 مساءاً 4 مساءاً 5 مساءاً 6 مساءاً 7 مساءاً
الاعادة الأولى 10 مساءاً 11 مساءاً 12 منتصف الليل 1 صباحاً 2 صباحاً
الإعادة الثانية 8 صباحاً 9 صباحاً 10 صباحاً 11 صباحاً 12 ظهراً

مسلسل قطاع الطرق

قطاع الطرق توقيت جرينتس توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الامارات
العرض 4 مساءاً 5 مساءاً 6 مساءاً 7 مساءاً 8 مساءاً
الاعادة الأولى 11 مساءاً 12 منتصف الليل 1 صباحاً 2 صباحاً 3 صباحاً
الإعادة الثانية 9 صباحاً 10 صباحاً 11 صباحاً 12 ظهراً 1 ظهراً

مسلسل الازهار الحزينة

الأزهار الحزينة توقيت جرينتس توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الامارات
العرض 5 مساءاً 6 مساءاً 7 مساءاً 8 مساءاً 9 مساءاً
الاعادة الأولى 12 منتصف الليل 1 صباحاً 2 صباحاً 3 صباحاً 4 صباحاً
الإعادة الثانية 10 صباحاً 11 صباحاً 12 ظهراً 1 ظهراً 2 ظهراً

مسلسل المؤسس عثمان

المؤسس عثمان توقيت جرينتس توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الامارات
العرض 6 مساءاً 7 مساءاً 8 مساءاً 9 مساءاً 10 مساءاً
الإعادة 11 صباحاً 12 ظهراً 1 ظهراً 2 ظهراً 3 مساءاً

مسلسل سنوات الضياع

سنوات الضياع توقيت جرينتس توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الامارات
العرض 7 مساءاً 8 مساءاً 9 مساءاً 10 مساءاً 11 مساءاً
الإعادة 12 ظهراً 1 ظهراً 2 ظهراً 3 مساءاً 4 مساءاً

مسلسل الهارب

الهارب توقيت جرينتس توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الامارات
العرض 8 مساءاً 9 مساءاً 10 مساءاً 11 مساءاً 12 منتصف الليل
الإعادة 1 ظهراً 2 ظهراً 3 مساءاً 4 مساءاً 5 مساءاً
محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .


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