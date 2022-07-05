اقتربت أيام عيد الأضحى، ومن الرائع أن تردد وتسمع تكبيرات العيد بشكل متكرر، وبصوت عذب، وهذه المقالة ستساعدك على أن تستمع بهذه اللحظات والروحانيات.

نص تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة:

«الله أكبر الله أكبر الله أكبر.. لا إله إلا الله.. الله أكبر الله أكبر.. ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا».

كما روي عن سلمان الفارسي أن صيغة التكبيرات في العشر الأوائل من ذي الحجة هي: ” الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا”، وقد وردت تلك الصيغة في السنن الكبرى للبيهقيّ

فضل تكبيرات عيد الأضحى:

عليك أن تعلم أن المراد من هذه التكبيرات هو تعظيم قدر الله سبحانه وتعالى، وكان الصحابة رضي الله عنهم يكبرون ،ويعظمون شعائر الله.

فقد ورد عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه: (أنَّه كان يُكبِّرُ من صلاةِ الفجرِ يومَ عَرفةَ، إلى صَلاةِ العَصرِ مِن آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ)، وأيام التشريق هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة.

كما ورد أن عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ، يُكبِّر من صلاةِ الفَجرِ يومَ عَرفةَ، إلى صلاةِ العصرِ من النَّحرِ؛ يقول: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلَّا الله، واللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، ولله الحمدُ).

بث مباشر لتكبيرات العيد:

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استعرضنا في هذه المقالة بعضا من فضل تكبيرات العيد مستشهدين بالسنة النبوية المطهرة ،وأضفنا لكم فيديو لعرض بث مباشر لتكبيرات العيد من الكعبة المشرفة لتشعروا بروحانيات هذه الأيام …كل عام وأنتم بألف خير.