عملاق الهواتف Samsung a13 5g مواصفات وسعر الهاتف الخارق جلاكسي a13 5g

كشف شركة سامسونج عن هاتفها الذكي samsung galaxy a13 5g الذي بدأ البحث عن مواصفات وسعر الهاتف الخارق جلاكسي a13 5g الذي يمتلك الكثير من المزايا تجعل المقبلين على شراء جوال جديد القيام بشراء هذا الهاتف، حيث يحتوي الهاتف على كاميرات خلفية جيدة تمكنكم تصوير الفيديوهات والصور بجودة جيدة، فضلا عن وجود بطارية قوتها 5000 أمبير تستمد طاقتها لمدة طويلة، والجميل بالجوال هذا سعره وهو منخفض ويعد من الهواتف الذكية المتوسطة بالنسبة للفئات السعرية، لذا نقدم إليكم تفاصيل مواصفات وسعر هاتف جالاكسي a13 5g الذي تم تحديثه مؤخراً بتاريخ 7 أكتوبر 2021.

مواصفات samsung galaxy a13 5g

نظام التشغيل أندرويد 11 حجم الشاشة 6.5 بوصة. الذاكرة العشوائية 4 جيجا بايت. الذاكرة الداخلية 64 / 128. البطارية 5000 مللي أمبير.

يضم الهاتف المحمول الجديد من شركة سامسونج مجموعة جيدة جداً من المواصفات المميزة والتي جاءت كالتالي:

يدعم الهاتف شبكات 5G الجيل الخامس من الشبكات فضلاً عن ما سبق 4g,3g,2g.

إمكانية إضافة ذاكرة خارجية لتوسيع التخزين.

يضم معالج من ميديا تيك Dimensity 700.

الكاميرا الأمامية: 13 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية: رباعية الأولي 48 ميجا بكسل والثانية 5 ميجا بكسل، والثالثة والرابعة بدقة 2 ميجا بكسل.

يدعم الشحن السريع بقوة 25 وات.

يتوفر 3 الأوان للهاتف أسود، أبيض، أزرق.

إليك رابط جميع مواصفات Galaxy a13

سعر سامسونج جلاكسي a13 5g

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يتوفر من الجوال نسختين النسخة الأولي تحتوي على ذاكرة داخلية 64 جيجابايت و 4 جيجا رام، النسخة الثانية تحتوي على ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت و4 جيجا بايت، لذا يمكنكم الآن التعرف على الأسعار كالتالي:

السعر داخل مصر للنسخة الأولي 2500 جنية، والنسخة الثانية 2700 جنية مصري.

السعر داخل المملكة العربية السعودية النسخة الأولي 650 ريال سعودي، والنسخة الثانية 700 ريال سعودي.

السعر الدولي للهاتف 160 دولار تقريباً للنسخة الأولي.

ونذكركم بأحدث هواتف شركة سامسونج جالكسي التي ارتفع عليها معدلات الشراء خلال الأيام القليلة الماضية من بينها التالي:

محتويات علبة هاتف Galaxy a13 5g

تضم علبة هاتف galaxy a13 كتيب صغير موضح فيه إليه الاستخدام، ودبوس معدني من أجل خروج الشريحة أو تركيبها، رأس شاحن، كابل USB، اسكرينة مخصصة للشاشة.

وصلنا معكم إلي نهاية شرح عملاق الهواتف samsung galaxy a13 5g مواصفات وسعر الهاتف الخارق جلاكسي a13 5g.