عاوز موبايل عملي ويستحمل.. أعرف سعر و مواصفات Samsung Galaxy Z Flip 3
تم إصدار هاتف Samsung Galaxy Z Flip 3 في أغسطس 2021 وقد سبب ضجة لما يمتلك من إمكانيات، حيث يأتي هذا الهاتف بمعالج Samsung Exynos 2100 – 5nm أو Qualcomm SnapDragon 888 – 5 نانومتر، بالإضافة إلى شاشة بحجم 6.7 وكاميرا 12 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل.
مواصفات Samsung Galaxy Z Flip 3
- حجمه الطبيعي بدون طي تكون أبعاده 166×72.2×6.9 مليمتر وفي حالة الطي تصبح أبعاده 86.4×72.2×15.9-17.1 مليمتر.
- دقة الكاميرا الأمامية 10 ميجا بكسل وفتحة العدسة F/2.4.
- سمعاته الخارجيه تدعم الصوت الاستيريو وذلك ليعطيك خدمة الصوت المجسم بجانب الأداء المميز.
- الشاشة الثانوية الخارجية متواجدة بجانب الكاميرا الخلفية ونوعها Super AMOLED بمساحة 1.9 إنش بجودة 260×512 بكسل وتمكنك هذه الشاشة من عرض صورتك أو الإشعارات أو التنقل بين الـ Widgets عليها.
- ميكرفون إضافي يعزل الضوضاء .
- يتيح لك خدمة الواي فاي بترددات الـ a/b/g/n/ac/6 بجانب دعمه Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot.
- له كاميرا خلفية مزدوجة الأولي الأساسية 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وتدعم المثبت البصري الـ OIS والكاميرا الثانية 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 ودورها التصوير الواسع وفلاش أحادي من نوع ليد فلاش.
- سعة البطارية 3300 مللي أمبير وسريعة الشحن بقوة 15 واط وشحن لاسلكي بقوة 10 واط وشحن لاسلكي عكسي بقوة 4.5 واط.
- الألوان المتوفرة الكريمي والبنفسجية والأسود والأخضر الداكن.
- الهاتف يقاوم الماء لمدة تصل إلى نصف ساعة حتي متر ونص.
- شاشته كبيرة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X بمساحة 6.7 إنش بجودة الـ FHD+ ودقة 1080×2640 بكسل بمعدل كثافة 426 بكسل لكل إنش وتدعم معدل التحديث الـ 120Hz وداعمة خاصية الـ HDR10+.
- يدعم شريحتين للاتصال بنوعان ال Nano Sim وe-Sim.
مميزات Samsung Galaxy Z Flip 3
- يدعم 5G أي خدمات الجيل الخامس.
- كوالكم الـ Snapdragon 888 يقدم أداء ممتاز جداً حتى في المهام الثقيلة.
- ذاكرة صلبة وعشوائية ذات مساحة كبيرة تكفي جميع الملفات والتطبيقات بالإضافة إلى مرونة كبيرة في التنقل بينهما.
- خفيف الوزن وسهل الاستخدام.
- مختلف في تصميمه عن سائر التليفونات.
عيوب موبايل Samsung Galaxy Z Flip 3
- لا يأتي معه شاحن.
- تعتبر بطارية الهاتف صغيرة نسبيا.
- غير داعم لتواجد الكارت الميموري.
- سرعة الشحن لا تتوافق مع هاتف يبلغ ثمنه إلى ١٥ ألف.
- لا يوجد به منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.
- علبة الهاتف لا يتواجد بها سوي السلك والدبوس.
- غالي الثمن بعضالفئات الاقتصادية.
سعر هاتف Samsung Galaxy Z Flip 3
سعره وفقا لاخر إصدار Samsung Galaxy Z Flip في رينج 15500 جنية للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام.