عاوز موبايل عملي ويستحمل.. أعرف سعر و مواصفات Samsung Galaxy Z Flip 3

تم إصدار هاتف Samsung Galaxy Z Flip 3 في أغسطس 2021 وقد سبب ضجة لما يمتلك من إمكانيات، حيث يأتي هذا الهاتف بمعالج Samsung Exynos 2100 – 5nm أو Qualcomm SnapDragon 888 – 5 نانومتر، بالإضافة إلى شاشة بحجم 6.7 وكاميرا 12 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل.

مواصفات Samsung Galaxy Z Flip 3

حجمه الطبيعي بدون طي تكون أبعاده 166×72.2×6.9 مليمتر وفي حالة الطي تصبح أبعاده 86.4×72.2×15.9-17.1 مليمتر. دقة الكاميرا الأمامية 10 ميجا بكسل وفتحة العدسة F/2.4. سمعاته الخارجيه تدعم الصوت الاستيريو وذلك ليعطيك خدمة الصوت المجسم بجانب الأداء المميز. الشاشة الثانوية الخارجية متواجدة بجانب الكاميرا الخلفية ونوعها Super AMOLED بمساحة 1.9 إنش بجودة 260×512 بكسل وتمكنك هذه الشاشة من عرض صورتك أو الإشعارات أو التنقل بين الـ Widgets عليها. ميكرفون إضافي يعزل الضوضاء . يتيح لك خدمة الواي فاي بترددات الـ a/b/g/n/ac/6 بجانب دعمه Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot. له كاميرا خلفية مزدوجة الأولي الأساسية 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وتدعم المثبت البصري الـ OIS والكاميرا الثانية 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 ودورها التصوير الواسع وفلاش أحادي من نوع ليد فلاش. سعة البطارية 3300 مللي أمبير وسريعة الشحن بقوة 15 واط وشحن لاسلكي بقوة 10 واط وشحن لاسلكي عكسي بقوة 4.5 واط. الألوان المتوفرة الكريمي والبنفسجية والأسود والأخضر الداكن. الهاتف يقاوم الماء لمدة تصل إلى نصف ساعة حتي متر ونص. شاشته كبيرة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X بمساحة 6.7 إنش بجودة الـ FHD+ ودقة 1080×2640 بكسل بمعدل كثافة 426 بكسل لكل إنش وتدعم معدل التحديث الـ 120Hz وداعمة خاصية الـ HDR10+. يدعم شريحتين للاتصال بنوعان ال Nano Sim وe-Sim.

مميزات Samsung Galaxy Z Flip 3

يدعم 5G أي خدمات الجيل الخامس.

كوالكم الـ Snapdragon 888 يقدم أداء ممتاز جداً حتى في المهام الثقيلة.

ذاكرة صلبة وعشوائية ذات مساحة كبيرة تكفي جميع الملفات والتطبيقات بالإضافة إلى مرونة كبيرة في التنقل بينهما.

خفيف الوزن وسهل الاستخدام.

مختلف في تصميمه عن سائر التليفونات.

عيوب موبايل Samsung Galaxy Z Flip 3

لا يأتي معه شاحن. تعتبر بطارية الهاتف صغيرة نسبيا. غير داعم لتواجد الكارت الميموري. سرعة الشحن لا تتوافق مع هاتف يبلغ ثمنه إلى ١٥ ألف. لا يوجد به منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن. علبة الهاتف لا يتواجد بها سوي السلك والدبوس. غالي الثمن بعضالفئات الاقتصادية.

سعر هاتف Samsung Galaxy Z Flip 3

سعره وفقا لاخر إصدار Samsung Galaxy Z Flip في رينج 15500 جنية للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام.