طريقة تحويل الصور إلي صيغة “Webp” وضغط جميع إمتدادات الصور أونلاين مجاناُ

تعتبر الصور من الأشياء التي يحبها الأشخاص ويبحث عنها كثير في المواقع، حيث لا يخلو موقع من الصور أو استخدامه لها سواء بطريقة شخصية عبر منصات الوسائل الاجتماعية أو لأغراض تجارية، ويعتبر طريقة ازالة خلفية الصور وتحويلها أو ضغطها لامتداد أخرى مثل WeBp حتى تناسب مع الأغراض التي تنشأ من أجلها، سواء للتحميل على هواتفهم المحمولة أو لأغراض تجارية مثل اضافتها في المواقع والمدونات، لذلك نقدم لك هذا الموقع الرائع للحصول على صور ذات صيغة خفيفة لمعظم صيغ ملفات الصور المختلفة التي يمكن وضعها فى اى مكان

لماذا أصبح من الضروري استخدام امتداد وصيغة “WEBP” فى التعامل مع الصور ؟

حيث أصبح تحويل الصور إلي امتداد وصيغة WEBP من الأشياء المطلوبة في ضغط الصور وتحويلها إلي امتدادات مناسبة لتقليل بطئ الموقع اثناء تحميل الصور به.

كما ناشدت شركة جوجل من خلال أكاديمية مطوري جوجل الرسمية بضرورة استخدام امتداد “WEBP” والذي يعد احدى الملفات التى قامت بتطويره ON2 Technologies.

حيث قامت بدعمه جوجل فى تحسين تجربة جيدة للزوار أثناء تصفحه في المواقع وهو تنسيق مفتوح المصدر، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم موقع وأداة يمكن اضافتها على المتصفح لتحويل صيغة وامتداد الصور أونلاين، ويمكن الدخول إليها من خلال الموقع الرسمي الذي سوف نستعرض خطوات إدراج وطريقة تحويل الصور وضغطها من خلاله.

خطوات تحويل الصور من jpg إلي webp اونلاين باستخدام موقع “squoosh”

الدخول من خلال المتصفح على الموقع الرسمي للاداة “squoosh“.

سوف تظهر شاشة بها علامة + وحولها مربع على شكل صورة نقوم من خلالها الضغط عليها و اختيار الصورة المطلوبة من جهاز الكمبيوتر أو سحبها من اي مجلد مباشر كما بالصورة.

بعد اختيار الصوره سوف تظهر شاشة بها أدوات تحويل الصور من JPEG إلي WEBP أو أي صوره تريدها مثل PNG، سوف تجد في الجهة اليمنى أدوات التحرير التي تساعد في اختيار الصور المناسبة والجودة .

يمكن عن طريق الموقع أو الأداة التحكم في ضغط الصورة عن طريق مربع “Compress” واختيار منه الامتداد webp. او التحويل لصيغ أخرى.

بعد ذلك يمكن التحكم في الجودة وطريقة تحويل الصورة من ” Quality ” بالنسب المناسبة للصور لك، حيث كلما قلت نسبة الجودة تم ضغط الصور بأقل مساحة، ويجب الأخذ في الاعتبار مراجعة الصور بعد تقليل جودتها حتى تصل للجودة الجيدة والحجم المناسب.

يتم ظهور كل عملية تقوم بها ونسبتها من ضغط وتحويل فى شريط الأدوات أسفل مربع “Quality”، حتى تحدد المناسب لك قبل عمل تحميل للصورة.

بعد الانتهاء قم بالضغط على تحميل وسوف تجدها ناحية اليمين وبجانبه نسبة الضغط ونوع التحويل.

امتداد الصور الموجودة بالموقع ومنها: webP, JPEG, Oxi PNG, Moz JPEG، يمكن الاختيار المناسب لك من الصيغ المختلفة و التحويل إليها.

مميزات تحويل صيغة الصور الي WEBP والملفات فى موقع squoosh

سهولة الاستخدام والتحويل ومعتمد من جوجل.

ضغط مناسب لكل امتدادات وصيغ الصور.

التحكم في مقاس الصور وقصها.

بهذا نكون انتهينا بتقدم معلومة بسيط ومهمة عن طرق تحويل الصور إلي الامتداد webp الذي يساعد في تحسين الصور بالمواقع وزيادة سرعة التصفح بها، وتقديم تجربة مميزة للزوار للتغلب على بطء المواقع نتيجة الصور ذات الحجم الكبير، ويمكن متابعة موقعنا “نجوم مصرية” حتى يصلك أحدث معلومات عن التقنية على مدار الساعة