واتساب/طريقة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصية … أسرار الواتس آب

في كثير من الأحيان يصلنا رسائل صوتية ونرغب في الاستماع إليها ولكن ربما الوقت لا يكون مناسباً لذلك لذا يبحث الملايين عن طريقة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصية حتى نتمكن من متابعة الرسائل الصوتية حتى في الاجتماعات وفي حالة الزحام والأوقات التي لا تطلب أن يستمع غيرك إلى رسائلك الصوتية.

تحويل الرسائل الصوتية إلى نصية في الواتساب

هناك بعض الأسرار التي تمكنك من تطبيق واتساب فعلى الرغم من التطور الهائل في التحديثات الأخيرة في الواتساب إلا أن متطلبات مستخدمي البرنامج كثيرة ومنها تحويل الرسائل الصوتية إلى نصية، وهنا نستعين بتطبيق آخر كي نقوم بتلك الخطوة، هناك بعض التطبيقات التي تساعد في تحويل الصوت إلى كلام واليوم نتعرف إلى أحدهم وهو برنامج ترانس كرايبر.

تحويل الرسائل الصوتية إلى كلام

نقوم بالدخول إلى جوجل بلاي ونقوم بالبحث عن تطبيق transcriber ونقوم بتحميله من المتجر بعد اكتمال التحميل نعطي الصلاحية للوصول إلى الوسائط والتي سيطلبها البرنامج، بعد ذلك نتوجه إلى المحادثة والتي نرغب في تحويل الصوت بها إلى نص.

نقوم بالضغط المطول على الرسالة ومن أعلى الصفحة وعند الثلاث نقاط نضغط على كلمه مشاركة كما هو موضح بالصورة، سيقوم واتس آب بعرض كافة التطبيقات لاختيار أيهم ترغب في المشاركة عليه نختار برنامج transcriber والذي قمنا بتحميله وفي ثواني سوف يقوم البرنامج بتحويل رسائل الصوت إلى نص.