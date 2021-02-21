طريقة استخدام الواتسآب دون الكشف عن رقم المحمول

يشترط تطبيق ال WhatsApp على المستخدمين المتقدمين للتسجيل في التطبيق والحصول على خدمات تطبيق الرسائل الفورية، ضرورة وجود رقم هاتف ليتمكن المستخدم من التسجيل في التطبيق، ولكن ما لا يعرفه جميع المستخدمين، هو أنه يمكن للمستخدم التسجيل في التطبيق برقم خط أرضي كذلك، ولا يشترط التسجيل برقم الهاتف المحمول فقط، ويمكن وبصورة مجانية وبخطوات سهلة الحصول على الرقم للتسجيل لمرة واحدة في التطبيق والاستفادة من خدماته، وسنكشف لكم من خلال التقرير كيفية استخدام الواتسآب دون الكشف عن رقم المحمول.

استخدام الواتسآب دون الكشف عن رقم المحمول

يبحث الكثير من مستخدمي تطبيق الواتسآب، عن طريقة يمكن من خلالها استخدام الواتسآب دون الكشف عن رقم المحمول، والوصول لأعلى درجة من الأمان والخصوصية عند استخدام التطبيق، وهذه الميزة متاحة فقط عند استخدام رقم الهاتف الأرضي للتسجيل مرة واحدة في التطبيق والاستفادة من الخدمات المتاحة من خلاله، ويمكن هذا باتباع أي من الطريقتين التاليتين.

التسجيل في التطبيق برقم افتراضي

يمكن للمستخدم استخدام رقم هاتف افتراضي للتسجيل في تطبيق الواتسآب، دون الحاجة إلى التسجيل برقم الهاتف الأصلي، وتطبيق TextNow من بين التطبيقات التي تقوم بتزويدك برقم افتراضي، بحيث يمكنك الحصول على رقم من خلال:

قم بالدخول على تطبيق TextNow

قم بإنشاء حساب مجاني على التطبيق

قم بتسجيل الدخول

سيتيح لك التطبيق إمكانية الحصول على خمسة أرقام مجانية.

قم باختيار الرقم الذي تريد

سيتيح لك الرقم إمكانية استقبال وإرسال الرسائل عبر الإنترنت، كذلك إجراء المكالمات

قم بحذف تطبيق الواتسآب من الهاتف ثم أعد تنزيله مرة أخرى.

قم خلال التسجيل بتغيير رمز بلدك بالرمز المناسب للرقم الافتراضي

قم بإدخال الرقم مع إبقاء تطبيق TextNow يعمل في الخلفية.

قم بتحديد اتصل بي بدلًا من الرسالة للحصول على رمز التحقق

سيصلك على تطبيق TextNow مكالمة فائتة كما ستظهر رسالة على بريدك الصوتي

قم بتشغيل البريد لمعرفة رمز التحقق

قم بإدخال الرمز واستكمل خطوات التسجيل.

التسجيل في واتسآب برقم الهاتف الأرضي

يمكن للمستخدمين كذلك، التسجيل في تطبيق الواتسآب برقم التليفون الأرضي، وذلك باتباع الخطوات التالية: