طريقة إضافة اختصار لأي برنامج في قائمة “كليك يمين” على سطح المكتب

هل تستخدم أحد البرامج بكثرة وتعاني في البحث عنه بين أيقونات سطح المكتب المزدحم أو في شريط المهام الذي يضُم الكثير من الاختصارات، يُمكنك الآن أن تضع أي برنامَج ترغب به في قائمة “كليك يمين” على سطح المكتب لتتمكن من الوصول إليه وفتحه مباشرة بضغطة زر واحدة، في هذا المقال من نجوم مصرية سوف نوضح لكم ما هو “الريجستري” وكيف يتم أخذ نسخة احتياطية عنه، قبل أن نعرف أيضاً كيفية إضافة اختصار لأي برنامَج في قائمة كليك يمين على سطح المكتب.

قائمة كليك يمين على سطح المكتب

تتضمن قائمة كليك يمين على سطح المكتب مجموعة من الاختصارات التي تتعلق بإنشاء مجلد جديد أو فتح أحد ملفات مايكروسوفت أوفيس شائع الاستخدام، إضافة إلى خيارات عرض وترتيب الملفات على سطح المكتب، لكنك عبر مجموعة من الخطوات البسيطة التي تقوم على تغيير إعدادات “الريجستيري” في نظام التشغيل ويندوز، يُمكنك أن تضيف اختصار تشغيل البرنامَج الذي ترغب به إلى تلك القائمة لتتمكن من الوصول إليه وفتحه بضغطة زر واحدة لسهولة وسرعة أكبر.

ما هو الريجيستري

يُشكِّل “الريجستيري” العمود الفقري لكل شيء في نظام التشغيل ويندوز ويتحكم بجميع البرامج والخيارات والقِيَم، لذلك يجب الحذر الشديد أثناء التعامل معه والتغيير في أي قيمة فيه سواء بالحذف أو بالإضافة.

ويمكن الوصول إلى “الريجستيري” من خلال الدخول إلى “Run” التي سوف تجدها في القائمة إبدأ، أو بالبحث عنها في شريط البحث أو بالضغط على الاختصار “win+r”من لوحة المفاتيح.

ونظراً لأهمية الريجستري في نظام التشغيل ويندوز ننصحك عزيزي القارئ بعمل نسخة احتياطية من الريجستيري قبل أي عملية تغيير أو إضافة.

طريقة عمل نسخ احتياطي للريجستري

1- بمجرَّد فتح “Run” وكتابة كلمة “regedit” ثم الضغط على موافق سوف تفتح لديك نافذة الريجستيري بما تتضمنه من قيم أساسية في نظام التشغيل ويندوز.



2- وبالضغط على قائمة File في الأعلى سوف يظهر خِيار “Export” الذي يساعدك على عمل نسخة احتياطية لملفات الريجستيري.



3- بعد تحديد اسم المِلَفّ ومكان الحفظ ثم الضغط على حفظ سوف يتم عمل نسخة احتياطية من الريجستري حيث يمكن استعادتها لاحقاً حال حدوث أي طارئ.

إضافة أي برنامَج إلى قائمة “كليك يمين” على سطح المكتب

الآن وبعد الاحتفاظ بنسخة احتياطية من قيم الريجيستري، يمكنك إضافة اختصار لأي برنامَج إلى قائمة كليك يمين على سطح المكتب عبر الخطوات التالية.

1- بعد فتح قائمة الريجستري _كما تم شرحه سابقاً_ انتقل إلى المسار التالي: HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell



إذا كنت تستخدم نسخة ويندوز 10 يكفي أن تقوم بنسخ المسار في شريط العنوان ثم الضغط على زر الإدخال من لوحة المفاتيح للانتقال إلى المسار المطلوب.

2- قم بتحديد مجلد “shell” ثم اضغط فوقه كليك يمين في المساحة المقابلة البيضاء واختر New ثم Kay ليتم إنشاء مجلد فرعي جديد داخل Shell وقم بتسمية المجلد باسم البرنامَج الذي ترغب بإضافته.

في هذا المثال البرنامَج هو Microsoft Edge

3- قم بتحديد المجلد الفرعي الذي يحمل اسم البرنامَج ثم من New اختر “String value” وقم بتسمية القيمة الجديدة باسم “Icon”.

4- اذهب إلى اختصار البرنامَج على سطح المكتب ومن خصائص انسخ مسار “الهدف” ثم اضغط على القيمة الجديدة “Icon” مرتين متتاليتين لتظهر لك نافذة “Edit String وقم بلصق المسار في “Value data”.

5- اضغط كليك يمين على المِلَفّ الفرعي الذي يحمل اسم البرنامَج ثم اختر New ثم Key ليتم إنشاء مجلد فرعي جديد، قم بتسميته هذه المَّرة “command”.

6- اضغط “دبل كليك” على القيمة الافتراضية “Default” وقم بنسخ ذات المسار السابق مرة أخرى في حقل Value data”” ثم تضغط OK.

7- الآن من المفترض أن تتم العملية بنجاح اضغط كلك يمين على سطح المكتب لتجد اختصار البرنامج ضمن القائمة وبضغطة زر واحدة سوف يتم تشغيل البرنامَج بشكل مباشر.

يمكنك الآن تكرار تلك الخطوات وإضافة البرامج التي ترغب بها إلى قائمة كليك يمين على سطح المكتب،.