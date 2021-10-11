طرق مشاهدة حالة الواتساب دون علم صاحبها لأجهزة الأيفون و الأندرويد
تطبيق الواتساب يتوفر فيه فكره وضع الحالة كما يوجد في التواصل الاجتماعي كالفيسبوك حيث يمكن للأشخاص نشر النصوص أو الفيديوهات أو الصور على الحالة وهي تعمل لفترة قليلة ثم تختفي ويتيح الواتساب العديد من المميزات كاختيار الأفراد الذين يمكنهم الاطلاع على الحالة من جهات الاتصال، وفي هذا التقرير سنتعرف على طرق مشاهده حالات الواتس اب دون علم صاحبها لأجهزة الايفون والاندرويد.
طريقه مشاهدة حالة الواتس اب دون علم صاحبها لأجهزة الأيفون
- سجل الدخول إلى تطبيق الواتساب على جهاز الايفون.
- انقر على إعدادات الموجودة في الشريط السفلي.
- سوف تنتقل إلى صفحة الخاصة بالإعدادات انقر على الحساب ثم اضغط على الخصوصية.
- وفي الصفحة الخاصة بالخصوص اختر مربع يسمى أعلامات القراءة ستجد انه تم تفعيله ثم الغي التنشيط.
خطوات مشاهدة حالة الواتساب دون علم صاحبها لأجهزه الاندرويد
- سجل الدخول إلى تطبيق الواتس اب على جهاز الأندرويد الخاص بك.
- اضغط على النقاط الجانبية الثلاثة في الشريط العلوي.
- اضغط على كلمة الإعدادات.
- وفي الصفحة الخاصة بالإعدادات انقر على كلمة الحساب.
- ثم انقر على الخصوصية اذهب في هذه الصفحة إلى علامات القراءة والغي تنشيطها.
- إذا نشط علامة القراءة قبل انتهاء الحالة سوف يتم عرض اسمك في قائمة المشاهدين.
مشاهدة حاله الواتس من خاصية الواتس ويب
- عبر متصفح جهاز الكمبيوتر اختر وضع المتصفح المخفي عن طريق القائمة الجانبي للمتصفح.
- ابحث عن واتس ويب على متصفحك.
- افتح حساب على الجهاز من خلال ربطه بالهاتف.
- اضغط على علامة تبويب الحالات سيتم عرض كل الحالات.
- ثم افصل الأنترنت.
- اعرض الحالات التي تريد رؤيتها.
- وفي النهاية الغي تثبيت المتصفح و احذف بياناته.
- ثم اعد الأنترنت الذي فصلته إلى الكمبيوتر.