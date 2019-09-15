ضبط على أجهزة الاستقبال تردد قناة سوريا سبورت المفتوحة Syria sports 2019

تعتبر قناة سوريا الرياضية من أبرز وأهم القنوات الرياضية التي ظهرت في الفترة الأخيرة واستطاعت القناة أن تثبت وجودها على ساحة منافسة القنوات الرياضية، فهي تهتم دائما بنقل أهم وأحدث الأخبار الرياضية بكل التفاصيل التي تهم المشاهد، وتنقل أيضا الكثير من التقارير والنشرات الإخبارية الرياضية مما توفي المشاهد بكل ماهو جديد في جميع الأنشطة الرياضية المختلفة، نتابع معكم للكشف عن تردد قناة سوريا الرياضية الجديدة على النايل سات حتى يسهل الأمر عليك لضبط القناة على أجهزة الاستقبال ولمشاهدة ممتعة وبث حي بدون تقطيع وبجودة عالية وبدون تشويش.







تردد قناة سوريا سبورت الرياضية







تنقل قناة سوريا سبورت الرياضية عدة بطولات مميزة يهتم بها المشاهد العربي وهي الدوري السوري لكرة القدم وبطولة كأس آسيا لكرة القدم، كما تنقل مباريات الدوري الأوروبي مجانا ونقلت أيضا بعض من مباريات كأس العالم وأيضا نقلت مرارة النهائي بين قطر واليابان، بالإضافة إلى بعض من الدوريات العالمية المختلفة، فضلاً عن نقل دوري أبطال أفريقيا الدور النصف نهائي.

لمحبي الرياضة يمكنهم متابعة قناة سوريا سبورت مجانا عبر القمر الصناعي الروسي إكسبريس Am44-EXPRESS عبر تردد القناة ١٠٩٣٨ ويوجد أيضا تردد آخر ١٢١١٠ استقطاب عمودي

وهناك تردد آخر للاجهزة التي تدعم تقنية hd







والتردد هو ١٢٦٨٨ معدل ترميز ٣٠٠٠ استقطاب عمودي v

والجدير بالذكر أن القمر الروسي الذي يبث قناة سوريا سبورت يقع بفارق ٤ درجات غرب القمر الصناعي المصري نايل سات وفرق ١١ درجة غرب دول سوريا

وتم اكتشاف تردد جديد لأجهزة sd وهو ١١٥٩٥ استقطاب عمودي v ومعدل ترميز ٢٧٥٠٠

شرح استقبال قناة سوريا سبورت الرياضية

#شرح_استقبال قناة سوريا الرياضية بسهوله تامهوشرح طريقة استقبالها مع النايلسات بطبق واحد (القمر الروسي express am44) شاهد اقوى المباريات من مختلف البطولات الآوروبية والآسيوية والأفريقية مجانابتعليق: #عصام_الشوالي #حفيظ_دراجي #رؤوف_خليف #علي_محمد وغيرهم من اساطير التعليق العربي#مع_سوريا_الرياضية #متعة_التعليق_العربي Gepostet von ‎قناة سوريا الرياضية Syria Sport TV‎ am Dienstag, 30. Oktober 2018