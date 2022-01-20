شحن سريع.. تعرف على سعر ومواصفات فيفو Vivo Y21T

أعلنت شركة فيفو Vivo، بهدوء عن هاتف Vivo Y21T، والذي تم إطلاقه اليوم في إندونسيا قبل الموعد المحدد لإطلاق الهاتف حيث من المقرر أن يصل إلى الأسواق الهندية في يناير الجاري ومن خلال هذا المقال سوف تتعرف على مواصفات هاتف Vivo Y21T.

مواصفات هاتف فيفو Vivo Y21T

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يتميز هاتف فيفو Vivo Y21T، بهيكل بلاستيكي على غرار جميع إصدارات سلسلة Y فيفو، يتبلغ أبعاده 164.26 × 76.08 × 8.00 ملميتر، ويزن الجهاز 182 جرام، ويتوفر في لونين الأزرق والأبيض.

ويأتي هاتف فيفو Vivo Y21T، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.51 بوصة، تبلغ دقتها 1600 × 720 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتزا، تحتوى الشاشة على نوتش على شكل قطرة ماء، ومن المتوقع أن يشتمل الإصدار الهندي على شاشة بقياس 6.58 بوصة، وبجودة عرض FHD+.

ويعمل هاتف فيفو Vivo Y21T، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 680، مقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجايايت قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية MicroSD، إلى جانب 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية.

ويقدم هاتف فيفو Vivo Y21T، كاميرا خلفية ثلاثية، بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف فيفو Vivo Y21T، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB C، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Funtouch OS 12، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

سعر هاتف فيفو Vivo Y21T

ويتوفر هاتف فيفو Vivo Y21T، للبيع في إندونيسيا، مقابل سعر حوالى 218 دولار أمريكي (أي ما يعادل 3 آلاف و400 جنيه مصري).