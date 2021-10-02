شاشة بمقاس 11 بوصه.. شاومي باد 5 كامل تفاصيل سعر ومواصفات Xiaomi Pad 5

أعلنت شركة شاومي الإلكترونية متعددة الجنسيات عن إطلاقها آيباد 5، وأعلنت عن سعر ومواصفات Xiaomi Pad 5 والذي له الكثير من الميزات الملموسة بداية من شاشته التي تأتي بمقاس 11 بوصة (بحجم كبير)، ومن ضمن الأجهزة الإلكترونية التي صممتها الشركة التي تأسست في عام 2021 ببكين مقرها الرئيسي، وأصبحت الشركة الرابعة عالميًا في عالم الإلكترونيات الاستهلاكية في عام 2017، وذلك بعد شركات ( آبل، وسامسونج، وهوواي)، ولمن لا يعرف معني كلمة شاومي Xiaomi فهي تعني (الدخن)، ويقصد بها الحبوب الصغير، حيث يقسم الاسم جزئن (xiao) وتعني الأرز، بينما الجزء الثاني (mi) وتعني مهمة صعبة.

مواصفات Xiaomi Pad 5

من ضمن الهواتف الذكية شاومي 11 تي برو والذي وضعنا لكم كافة مواصفاته، كما يأتي جهاز شاومي تابلت باد 5 الذي تم الإعلان عنه في شهر أغسطس 2021 بكثير من المزايا التي جعلته مميز في عالم التجربة الترفيهية والعمل، وكذلك شكله المريح، وشاشاته توفر لون أزرق مريح ويحمي البصر، وعن كافة المواصفات التي يتميز بها،نوضحها بالتفاصيل الكاملة.

كامل مواصفات شاومي باد 5

البيان التفاصيل شاشة باد 5 شاشة بحجم 11 بوصة

أبعادها بالنسبة للارتفاع: 254.69 ملم

والعرض: 166.25 ملم

السمك: 6.85 ملم

بينما وزن الهاتف: 511 جرام

نسبة الشاشة للجهاز” 82.8 %

معدل التحديث: 120 هرتز

تحتوي على أكثر من 1 مليار لون

تدعم الشاشة: DCI-P3 الكاميرا الخلفية الكاميرا الخلفية بدقة: 13 ميجا بيكسل، وبفتحة عدسة F/2.0

30| 4k إطارًا في الثانية

1080 بكسل | 30 إطارًا في الثانية

720 بكسل | 30 إطارًا في الثانية الكاميرا الأمامية كاميرا السلفي بدقة 8 ميجابكسل

بفتحة عدسة F/2.0 المعالج مزود بمعالج Snapdragon 860

ثماني النواة، تقنية تصنيع 7 نانومتر ذاكرة التخزين والوصول العشوائي الرامات: 6 جيجابايت

الذاكرة الداخلية 128 أو 256 جيجابايت

نوع ذاكرة التخزين: UFS 3.1

ولا يدعم ذاكرة خارجية الشحن والبطارية البطارية: 8720 ملي أمبير

يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط

بطارية ليثيوم بو، وغير قابلة للإزالة نظام التشغيل، ومعالج الرسومات اندرويد 11

Adreno 640 الاتصالات بلوتوث 5.0

واي فاي: إصدار – 802.11 a/b/g/n/ac مواصفات أخرى المستشعرات: تشمل البوصلة- التقارب- التسارع- جيروسكوب

الحماية: بيدعم التعرف على الوجه- والنمط- والرقم السري- وكلمة المرور

يدعم القلم ألوان الجهاز الأبيض

الأخضر

الأسود

سعر جهاز تابلت شاومي باد 5

أما عن سعر Xiaomi Pad 5 بحسب عملة الدولة في تاريخ 10 أغسطس 2021 تاريخ إطلاق التابلت:

السعر في مصر: 4800 جنيه

السعر بالدولار الأمريكي: 310 دولار

السعر في السعودية: 1150 جنيه

السعر في المغرب : 2700 درهم

كما تم إطلاق شاومي باد 5 برو وهي النسخة المطورة من شاومي باد 5 التي تتميز بشكل أنيق، وشاشة تردد 120 هرتز، كما يدعم شريحة اتصال، ويعمل على تشغيل شبكات الجيل الخامس 5G.