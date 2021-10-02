شاشة بمقاس 11 بوصه.. شاومي باد 5 كامل تفاصيل سعر ومواصفات Xiaomi Pad 5
أعلنت شركة شاومي الإلكترونية متعددة الجنسيات عن إطلاقها آيباد 5، وأعلنت عن سعر ومواصفات Xiaomi Pad 5 والذي له الكثير من الميزات الملموسة بداية من شاشته التي تأتي بمقاس 11 بوصة (بحجم كبير)، ومن ضمن الأجهزة الإلكترونية التي صممتها الشركة التي تأسست في عام 2021 ببكين مقرها الرئيسي، وأصبحت الشركة الرابعة عالميًا في عالم الإلكترونيات الاستهلاكية في عام 2017، وذلك بعد شركات ( آبل، وسامسونج، وهوواي)، ولمن لا يعرف معني كلمة شاومي Xiaomi فهي تعني (الدخن)، ويقصد بها الحبوب الصغير، حيث يقسم الاسم جزئن (xiao) وتعني الأرز، بينما الجزء الثاني (mi) وتعني مهمة صعبة.
مواصفات Xiaomi Pad 5
من ضمن الهواتف الذكية شاومي 11 تي برو والذي وضعنا لكم كافة مواصفاته، كما يأتي جهاز شاومي تابلت باد 5 الذي تم الإعلان عنه في شهر أغسطس 2021 بكثير من المزايا التي جعلته مميز في عالم التجربة الترفيهية والعمل، وكذلك شكله المريح، وشاشاته توفر لون أزرق مريح ويحمي البصر، وعن كافة المواصفات التي يتميز بها،نوضحها بالتفاصيل الكاملة.
كامل مواصفات شاومي باد 5
|البيان
|التفاصيل
|شاشة باد 5
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|الكاميرا الخلفية
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|الكاميرا الأمامية
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|المعالج
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|ذاكرة التخزين والوصول العشوائي
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|الشحن والبطارية
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|نظام التشغيل، ومعالج الرسومات
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|الاتصالات
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|مواصفات أخرى
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|ألوان الجهاز
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سعر جهاز تابلت شاومي باد 5
أما عن سعر Xiaomi Pad 5 بحسب عملة الدولة في تاريخ 10 أغسطس 2021 تاريخ إطلاق التابلت:
- السعر في مصر: 4800 جنيه
- السعر بالدولار الأمريكي: 310 دولار
- السعر في السعودية: 1150 جنيه
- السعر في المغرب : 2700 درهم
كما تم إطلاق شاومي باد 5 برو وهي النسخة المطورة من شاومي باد 5 التي تتميز بشكل أنيق، وشاشة تردد 120 هرتز، كما يدعم شريحة اتصال، ويعمل على تشغيل شبكات الجيل الخامس 5G.