مفاجأة سعر ومواصفات Oppo A55 4G اوبو ايه ٥٥ فور جي

أعلنت شركة Oppo عن الهاتف الجديد سعر ومواصفات Oppo A55 4G والذي يأتي استكمالاً لسلسة هواتف Oppo A حيث سبق وأن أعلنت الشركة عن جوالها a54 في العام الماضي، ولكن كشفت الشركة المواصفات الفنية التي يحملها الجهاز الجديد لها والتي من بينها حجم الشاشة الكبير والبطارية الضخمة التي نالت إعجاب كثيرون من مستخدمي هذا الجوال، في هذا التقرير نوضح إليكم مواصفات Oppo A55 ومميزاته وعيوبه.

مواصفات Oppo A55 4G

الذاكرة العشوائية (الرامات) 6 جيجا للإصدار الأول و4 جيجا للإصدار الثاني. البطارية 5000 مللي أمبير. نظام التشغيل اندرويد 11 المعالج ميديا تيك DIMENSITY 700 5G. الكاميرا الخلفية ثلاثية 50+2+2 ميجا بكسل. الشاشة 6.5 بوصة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل الشحن يدعم الشحن السريع قادر علي العمل لمدة 30 ساعة تقريبا دون اللجوء إلى الشحن الذاكرة الداخلية الإصدار الأول 128 جيجا بايت.

الإصدار الثاني 64 جيجا بايت. شرائح الاتصال الهاتف يدعم عدد 2 شريحة الاتصال من نوعية نانو.

كشف المواصفات التقنية للهاتف الجديد من آوبو أن الجوال يزن 193 جرام تقريبا، كما جاءت أبعادة 163.6*75.7*8.4 ملم، كما يتضمن الهاتف بصمة اصبع متواجدة اسفل الشاشة، تتضمن تصنيف الهاتف IPX4 والخاصة بمقاومة الهاتف إلى رذاذ الماء.

مميزات Oppo A55

يتميز الهاتف بخامة تصنيع جيدة برغم أن الهاتف تم تصنيعه كما تضم المزايا التالي:

وزن الجوال الخفيف.

يدعم احدث شبكات الاتصال.

يدعم شريحتين اتصال.

سعر الجوال رخيص.

توافر سماعات أذن مع الجوال.

أمكانية أضافه ذاكرة خارجية.

بطارية الهاتف كبيرة جدا.

عيوب Oppo A55

جودة الكاميرات ليست افضل حال.

عدم توافر أمكانية التصوير بجودة 4K.

لا يتوافر كاميرا للتصوير العريض.

جودة الشاشة مقبولة.

التصميم ليس افضل جاذبية.

عدم دعم الراديو وخاصية NFC.

احدث هواتف OPPO

تقدم شركة آوبو العديد من الهواتف الذكية بخصائص ومزايا قوية جدا من بينها التالي:

سعر هاتف Oppo A55 4g

سعر آوبو A55 العالمي 210 دولار للإصدار الأول (64+4).

سعر الهاتف في مصر 3300 جنية مصري للإصدار الأول (64+4).

سعر آوبو A55 العالمي 235 دولار للإصدار الأول (128+6).

سعر الهاتف في مصر 3600 جنية مصري للإصدار الأول (128+6).

سعر الهاتف في السعودية 900 ريال تقريبا.

سعر الهاتف في الأمارات 880 درهم.

وصلنا معكم لنهاية شرح سعر ومواصفات Oppo A55 4g.