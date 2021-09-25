كشفت شركة ريلمي عن سعر ومواصفات هاتف Realme V11S والتي ارتفعت عليه البحث على موقع جوجل منذ صباح اليوم، من أجل التعرف على المواصفات والخصائص الفنية للهاتف المحمول الجديد الذي يمتلك بعض المزايا القوية التي تجعل الكثيرون يقبلون على إقتناء هذا الهاتف وخاصة بعد أن نوهت الشركة أن الجوال الحديث يعمل بتقنية 5G، وأحدث نظام تشغيل أندرويد، فضلاً عن وجودة كاميرا تقوم بعملية تصوير ناجحة جداً من حيث الجودة العالية والمظهر الجذاب والمميز.

نظام التشغيل Android 11 البطارية 5000 مللي أمبير. الكاميرا الخلفية 13+2+2. حجم الشاشة 6.52 معالج ميدياتك Dimensity.

مواصفات هاتف Realme V11S

تسعي شركة ريلمي في تقديم هواتف ذكية تعمل بتقنية حديثة ومبتكرة تقدم كل ما يرغب فيه الشخص من مواصفات توفر له كل ما يرغب فيه الشخص، جاءت المواصفات الذكية للهاتف كالتالي:

ذاكرة تخزين داخلية: تصل إلي 128 جيجا بايت.

ذاكرة عشوائية: 4 جيجا رام ويوجد إصدار اخر به ذاكرة عشوائية حجمها 6 جيجا رام.

حجم الشاشة: 6.5 بوصة.

دقة الشاشة: 1600*720 بكسل.

معالج ثماني النواه 810 5g. ميديا تيك من نوع Dimensity.

الكاميرا الأمامية:

الكاميرا الخلفية: 13 ميجا بكسل والثانية والثالثة بدقة 2 ميجا بكسل.

الكاميرا الأمامية: 8 ميجا بكسل.

البلوتوث: 5.1 LD.

دعم خاصية الفايف جي 5G.

وزن الهاتف: 185 جرام.

البطارية: 5000 أمبير.

دعم الشحن السريع بقوة 18 واط.

سعر جوال ريلمي V11S

يتوفر من الهاتف العديد من الألوان ويبلغ سعر الهاتف ما يقارب 190 يورو.

سعر الهاتف في مصر 3500 جنية مصري.

سعر الجوال بالدولار الأمريكي 215 دولار.

سعر الموبايل في السعودية 806 ريال سعودي.

سعر الجوال في الإمارات 790 درهم إماراتي.

ونذكركم بأهم الهواتف الذكية التي انتشرت خلال هذه الأيام والتي من بينها التالي:

وصلنا معكم إلي ختام شرح سعر ومواصفات هاتف Realme V11S باعلي تقنية إتصال وأقل سعر.