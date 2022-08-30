سعر ومواصفات هاتف Realme 9i 5G الجديد

أعلنت شركة ريلمي الصينية عن إطلاقها هاتفاً ذكياً جديداً يحمل اسم Realme 9i 5G وهو النسخة الأحدث من هاتف الرائد Realme 9i الذي أطلقته في يناير الماضي، ويتميز الهاتف بإمكانيات عالية وتصميم رائع مقابل سعر معقول. وكما ذكر موقع “gsmarena” التقني، أن هاتف Realme 9i 5G الجديد يتفرد بتصميم خارجي رائع وجذاب حيث وصفته شركة ريلمي أنه يملك غطاء خلفي مسطح على شكل قرص مضغوط عتيق، حيث يحاكي الأقراص المضغوطة، ويعود هذا التصميم الجذاب إلى انه مصنوع من مادة البولي كربون.

مواصفات هاتف Realme 9i 5G الجديد

الشاشة من نوع LCD، و قياسها 6.6 بوصة. دقة عرض الشاشة تبلغ 1080 × 2400 بكسل. معدل التحديث 90 هرتز. أبعاد الهاتف تبلغ أبعاده 164.4 × 75.1 × 8.1 مليمتر، ويزن حوالي 187 جرام. الكاميرا الأمامية تأتي على هيأة نتوء على شكل قطرة ماء، وتعمل بدقة 8 ميجا بكسل. الكاميرا الخلفية ثلاثية، الرئيسية منها تعمل بدقة 50 ميجا بكسل، متصلة بكاميرا تعمل بدقة 2 ميجا بكسل للتصوير الماكرو، وكاميرا بورتريه دقتها 2 ميجا بكسل. المعالج مطور بواسطة ميدياتك من نوع Dimensity 810، بدقة تصنيع 6 نانومتر. ذاكرة التخزين الداخلية سعتها 64 أو 128 جيجابايت من نوع UFS 2.2، وقابلة للتوسعة حتى ما يصل إلى 1 تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي سعتها 4 أو 6 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X. البطارية تعمل بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، كما تدعم ميزة الشحن السريع بقوة 18 وات. واجهة المستخدم Realme UI 3.0. نظام التشغيل أندرويد 12. الهاتف مزود بمستشعر بصمات الأصابع، ومنفذ شحن USB-C، ومقبس صوت 3.5 ملميتر، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ثنائي الشريحة.

سعر وألوان هاتف Realme 9i 5Gالجديد