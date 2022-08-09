سعر ومواصفات هاتف Oppo A76 | أفضل هواتف اوبو الفئة المتوسطة 2022

تشتهر هواتف اوبو بكاميراتها التي لا تشوبها شائبة وتصميماتها الأنيقة. يُطلق على هواتف Oppo اسم “هاتف الكاميرا”، وهي هواتف ممتازة في التقاط صور السيلفي وقد تم تصنيف العلامة التجارية في المرتبة الرابعة عالميًا منذ عام 2016.

نعرض لك سعر ومواصفات موبايل اوبو A97 الذي يوفر العديد من المميزات وابرزها أداء الهاتف حيث لا تسعى هواتف Oppo الذكية إلى الحصول على أفضل تقنيات التصوير بالكاميرا فحسب، بل تسعى أيضًا إلى حزم مجموعة من البرامج والمواصفات الممتازة التي توفر لك اداء جيد، كل ذلك بأسعار معقولة، ويعتبر هاتف Oppo A76 أفضل هواتف أوبو في الفئة المتوسطة لعام 2022.

مواصفات هاتف Oppo A76

أبعاد الهاتف الجهاز بأبعاد 164.4×75.7×8.4 مم ووزن 189 جرام. خامات الهاتف الخامات الخارجية للهاتف من البلاستيك بالكامل. الواجهة ونظام التشغيل واجهة OPPO ColorOS 11.1 المبنية على Android 11. البطارية بطارية الهاتف من نوع Li-Po 5000 mAh ، وتدعم الشحن السريع ، وبسعة 33 واط ، ويتم شحنها عبر منفذ USB Type C. يدعم الهاتف الجهاز يدعم تركيب شريحتين إثنين للإتصال 4G وكارت ميموري 256 جيجا.

يدعم الجهاز مقبس سماعة رأس بمقاس 3.5 ملم.

الجهاز يدعم سماعة خارجية أحادية.

الهاتف يدعم بصمة الإصبع، وعلى زر الباور توجد بصمة الإصبع.

الهاتف يدعم خاصية التعرف على الوجه.

الهاتف لا يدعم مستشعر الـ NFC. مساحة التخزين 128 جيجا بايت تخزين و 6 جيجا رام. ذاكرة UFS 2.1 وذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X. الشاشة نوع الشاشة IPS LCD وحجمها 6.56 بوصة وبدقة 720×1612 بيكسل، أما الجودة HD+ بكثافة بيكسلات 269 وبيكسل لكل بوصة وبابعاد عرض 20:9 وسطوع يمكن أن يصل الى 600 شمعة، أما معدل التحديث 90 هيرتز. المعالج معالج Qualcomm Snapdragon 680 ثماني النواة ، الأربعة الأقوى بنوع Kyro 265 Gold ، وبتردد 2.4 جيجا هرتز ، دقة تصنيع المعالج 6 نانومتر ، معالج الرسوميات Adreno 610.

كاميرا هاتف Oppo A76

الكاميرا الأمامية كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 2.0 ، وتدعم HDR والتقاط مقاطع فيديو بجودة [email protected] الكاميرا الخلفية كاميرتين خلفيتين ، الأولى بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 2.2 ، والثانية بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 2.4 للعزل. الكاميرا تدعم فلاش LED وتدعم HDR والبانوراما والتقاط مقاطع فيديو بجودة 1080p @ 30fps.

الهاتف باللونين الأسود والأزرق.

سعر هاتف Oppo A76

تبلغ تكلفة جهاز Oppo A76 حوالي 197 دولار لإصدار الـ 128 جيجابايت وبذاكرة وصول عشوائي (RAM) 4 جيجابايت، أما في مصر فيباع الهاتف بسعر 5,850 جنيه مصري.