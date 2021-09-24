لقد تسابقت الأقلام وتلاحقت العقوم للكتابة عن هاتف Microsoft Surface Duo 2 الجديد، ولقد تصدر هذا الأخير نتائج البحث في الآونة الاخيرة، وقد أتيحت لنا الفرصة اليوم عبر “نجوم مصرية” لنتحدث عن سعر ومواصفات هاتف Microsoft Surface Duo 2 في مصر والسعودية عبر السطور أدناه.

هاتف Microsoft Surface Duo 2:

أعلنت شركة مايكروسوفت يوم 21 أكتوبر موعدًا لإصدار الهاتف الجديد “Microsoft Surface Duo 2” وهو ثاني هاتف قابل للطي ستطلقه الشركة بعد الهاتف الاول “Surface Duo”.

وفقًا للتسريبات حول الهواتف المحمولة، ستكون واجهة الهاتف الجديدة من Microsoft مشابهة إلى حد كبير للإصدار الأول في سلسلة Microsoft Surface Duo، ويشير التسريب إلى أن الهاتف سيحتوي على ميزات عالية، مما يجعله منافسًا قويًا للهواتف الأخرى القابلة للطي.

مواصفاته هاتف Microsoft Surface Duo 2:

وزن الهاتف المحمول: 284 جرام، الحجم المطوي: 145.2 × 92.1 × 11 ملم، غير مطوي: 184.5 × 145.2 × 5.5 ملم.

يأتي الهاتف بشاشة كبيرة من الألومنيوم مطوية للداخل ولا يمكن طيها للخارج بدقة QHD وتردد 90 هرتز / ثانية.

الهاتف مزود بنظام التشغيل Android 11 وهو مبني على معالج Snapdragon 888.

مزود بكاميرا خلفية ثلاثية، دقة الأولى: 16 ميجا بكسل، أما بالنسبة لدقة الثانية والثالثة: 12 ميجا بكسل، أما بالنسبة لكاميرا السلفي الخاصة لMicrosoft Surface Duo 2 فدقتها: 12 ميجا بكسل.

سعة البطارية: 4449 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقوة: 23 واط.

سعر ميكروسوفت Surface Duo 2:

تم الإعلان عن سعر هاتف Microsoft Surface Duo 2 و قد فُتح باب الطلب المسبق لهذا الأخير، ويعتقد الكثير من الناس أن سعره مرتفع للغاية، بينما يعتقد البعض الآخر أن السعر مناسب جدا بالنسبة لهاتف بهذه المواصفات.

سعر ميكروسوفت Surface Duo 2 بالدولار يتراوح ما بين ال1500 دولار أمريكي وال1875 سعر ميكروسوفت Surface Duo 2 في مصر يتراوح ما بين ال23566 وال29459 جنيه مصري سعر ميكروسوفت Surface Duo 2 في السعودية يتراوح ما بين ال5626 وال7030 ريال سعودي

وسيختلف سعر الهاتف حسب النسخة، لذلك وجدنا أن نسخ ميكروسوفت Surface Duo 2 هي كالتالي: