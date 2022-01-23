سعر ومواصفات سامسونج جالكسي اس 22 الترا Galaxy S22 Ultra 5G

تعتبر شركة سامسونج من الشركات الرائدة والمتطورة في صناعة الالكترونيات والأجهزة الذكية، وهي من أهم الشركات والتى يفضلها الكثير من المستهلكين ويرغبون باقتناء منتجاتها واصداراتها، اليوم تعلن الشركة العملاقة عن اصدار جديد مميز وهو جوال سامسونج جالكسي اس 22 الترا، وهو نسخة حديثة من سلسة سامسونج اس، مثل جالكسي اس 21 الترا بمواصفات قوية مثل ايفون 13 برو، وبمواصفات قوية ومميزة، سنتعرف في هذا المقال على أهم مواصفات ومميزات هذا الجهاز وسعره.

مواصفات Galaxy S22 Ultra 5G

سامسونج جالكسي اس 22 الترا مصنوع من الزجاج مع فريم من الالمونيوم، وهناك نسخة من السيراميك.

الوزن227 جم.

السماكة 8.9 ملم

شرائح الاتصال 2 شريحة نانو سيم، تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

نظام التشغيل أندرويد 11 مع واجهة سامسونج One UI.

مقاس الشاشة 6.8 انش.

الشاشة جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G.

يأتي مع شاشة ديناميك اموليد 2X بدقة WQHD+ بكثافة 515 بيكسل في الانش الواحد، مع الابعاد 20:9، مع استحواذ باكثر من 90% من مساحة الهاتف الكلية مع تردد 120 هيرتز مع اتش دي ار 10 مع خاصية Always-on display

المعالج Qualcomm Snapdragon 895

الكاميرا الخلفية Samsung Galaxy S22 Ultra 5G ياتي مع 3 كاميرات: (1) كاميرا اساسية بدقة 2000 ميجا مع فتحة عدسة 1.8 (2) كاميرا بزاوية عريضة جدا بدقة 12 ميجا بدقة 2.2 (3) كاميرا تليفوتو بيرسكوب 12 ميجا بيكسل مع 10x optical zoom

الكاميرا الاماميةكاميرا واحدة بدقة 40 ميجا بفتحة عدسة 2.2.

البطارية5000 مللى امبير مع خاصية الشحن السريع.

مميزات سامسونج اس 22 الترا

تصميم جديد من الزجاج القوي.

يأتي الهاتف مع معيار قوي للغبار والماء.

المعالج في سامسونج أس 22 الترا من اقوى معالج في الاندرويد.

المساحة الداخلية كبيرة مثل ايفون 12 برو ماكس

معالج الرسوميات الافضل.

البطارية في سامسونج اس 22 الترا اكبر من الاصدار السابق.

يأتي Samsung S22 Ultra 5G مع تقنيات شحن ممتازة.

يأتي Samsung Galaxy S22 Ultra 5G مع رام كبيرة.

محتويات علبة الهاتف