سعر هاتف سامسونج a21s.. مزايا عديدة وعيوب قليلة

طرحت شركة سامسونج العالمية، هاتفها الجديد سامسونج a21s ” Samsung Galaxy A21s”، وحصل الجهاز على العديد من الإشادات العالمية والمحلية، بسبب الإمكانيات الرائعة التي يأتي بها الجهاز لجميع المستخدمين، لينافس الفئة الاقتصادية وبداية الفئة المتوسطة وهو جهاز يجمع بين تصميم ساموسونج ايه 31 وبين شكل جهاز سامسونج ايه 11من حيث الشاشة الثقب، ونكشف في التقرير التالي أبرز مواصفات الجهاز الجديد وسعره في الأسواق بالإضافة إلى العيوب وكذلك مميزات الجهاز وغيرها من المعلومات المتعلقة.

مواصفات سامسونج A21s

قدمت شركة سامسونج هاتفها الجديد ايه 21 اس، بالعديد من المواصفات المميزة التي لبت الكثير من احتياجات المستخدمين والتي أهمها ما يلي :

يدعم الجهاز شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع ويدعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim .

يأتي الهاتف بأبعاد 163.6×75.3×8.9 ملم مع وزن 192 جرام .

خامات التصنيع بلاستيكية كعادة سامسونج ومعالج الهاتف بتكنولوجيا 8 نانو مع معالج رسومي Mali G52.

الشاشة تأتي بشكل الثقب من نوع TFT LCD ومساحة 6.5 إنش بجودة الاتش دي وبدقة 720×1600، وتدعم أبعاد العرض الجديدة الـ 9 إلى 20 وهي مناسبة لمشاهدة الفيديوهات وألعاب الهاتف مع خاصية دارك مود لتحويل الشاشة للون الأسود.

ذاكرة الهاتب الصلبة سعتها 64 أو 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية تصل سعتها 4 جيجا بايت، ويمكن توسيع الذاكرة بكارت ميموري بسعة 512 جيجا بايت.

كاميرا الهاتف الأمامية دقتها 13 ميجا بكسل والخلفية بارزة قليلا عن ظهر الهاتف وهي رباعية الكامير الأساسية دقتها 48 ميجا بكسل والثانية دقتها 8 ميجا بكسل خاصة بالتصوير الواسع، والثالثة خاصة بتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل، والرابعة بنفس الدقة وهي خاصة بعمل العزل والبورترية مع أفلاش أحادي ليد.

يدعم الهاتف ميكروفون ثاني لعزل الضوضاء والضجيج ويدعم مستشعر البصمة وخاصة الفيس أنلوك ومستشعرات التسارع والقرب.

يدعم الجهاز منفذ الـ 3.5 ملم لسماعات الأذن مع خاصية لأداء صوتي أفضل فيها، كما يدعم الجهاز تحديد الموقع الجغرافي الجي بي اس .

بطارية الهاتف تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط وسعتها تصل إلى 5000 مللى أمبير، كما يأتي بنظام تشغيل أندوريد 10، وواجهة هي الأحدث من سامسونج

الجهاز متوافر بأكثر من لون وهي اللون الأحمر واللون الأسود واللون الأبيض، واللون الأزرق.

عيوب Samsung Galaxy A21s

اشتكى بعض المستخدمون وخبراء التقنية من بعض العيوب في هاتف سامسونج ايه 21 اس، والتي جاءت أبزرها ما يلي :

شاشة الهاتف تأتي بجودة أقل من المتوقع وهي الأتش دي بدلا من FHD+.

لا يدعم الجهاز لمبة الاشعارات ولا ما يعوضها بالإضافة إلى أن حواف الشاشة كبيرة.

معالج الهاتف ليس الأقوى وهناك العديد من الهواتف تقدم أداء أفضل ولكنه يظل مقبول ويمكن تشغيل الألعاب بكفاءة.

الجهاز معرض للخدش والاتساخ بصورة أكبر بسبب صنعه من البلاستيك كما أن الكاميرا بارزة معرضة للخدش أيضا.

الهاتف غير مصحوب بجراب شفاف ولا سكرينة للشاشة فيكون معرض للتلف بسرعة.

سعر سامسونج A21s

يتوافر هاتف سامسونج في السوق المصري بنسختيه الأولى ذات الـ 64 جيجا بايت مع 4 جيا رام بسعر يصل إلى 2750 جنيه، أما النسخة الثانية وهي 128 جيجا مع 4 جيجا رم تأتي بسعر يصل إلى حوالي 3150 جنيه.