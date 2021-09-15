سعر ايفون 13 في السعودية وطريقة حجز الهاتف الكترونيا بالخطوات

يبحث الالاف من الأشخاص عن سعر ايفون 13 في السعودية بعدما قامت شركة “ابل” بالاعلان رسميا عن هاتفها الجديد خلال الساعات الماضية من خلال الحفل السنوي للشركة الذي أقيم في ولاية كاليفورنيا، وتعد هواتف ايفون من أكثر الهواتف استخدامًا في المملكة، ودائما ما يحرص الالاف الاشخاص على شراء اخر الاصدارات من ايفون، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على سعر هاتف ايفون 13 الجديد في كل اصداراته، ورابط الحجز المسبق الكترونيا.

سعر ايفون 13 في السعودية

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالامس، أعلنت شركة “ابل” عن سلسة الايفون 13 الجديدة، حيث أن الهاتف الجد متوفر في اربعة اصدارات بمواصفات أكثر من رائعة “ايفون 13 ميني، ايفون 13، ايفون 13 برو، ايفون 13 ماكس”، موضحة أن سعر الهاتف في المملكة السعودية يختلف باختلاف الاصدار، وقد جائت اسعار ايفون 13 في المملكة السعودية كما يلي:

سعر ايفون 13 جرير هو 800 دولار ما يُعادل 3000 ريال سعودي لأقل نُسخة.

سعر iPhone 13 Mini هو 700 دولار ما يُعادل 2625 ريال سعودي لأقل نُسخة.

سعر ايفون 13 برو في السعودية هو 1000 دولار أي ما يُعادل 3750 ريال سعودي لأقل نُسخة.

سعر ايفون 13 برو ماكس في السعودية هو 1100 ريال سعودي ما يُعادل 4125 ريال سعودي لأقل نُسخة

رابط حجز ايفون 13 في السعودية

من المقرر أن يتم فتح باب حجز هاتف ايفون 13 في المملكة السعودية بداية من يوم الجمعة القادم الموافق 17 من شهر سبتمبر الجاري، ويمكن لراغبي شراء الهاتف التسجيل من خلال الضغط هنا، وادخال كافة البيانات المطلوبة.