سبب توقف فيسبوك وواتساب وانستجرام...عطل مفاجئ أم هاكرز ؟

منذ ساعات قليلة تفاجأ ملايين المستخدمين ل مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وو اتساب و انستجرام عن عدم مقدرتهم لاستخدام حسابتهم الشخصية عليها وعدم القدرة على التراسل بين الأصدقاء والأهل، الجدير بالذكر أن المواقع الثلاث مملوكين لشركة فيسبوك العالمية، بينما أعلنت فيسبوك عن تعطل كامل وتام لمواقعها في العالم وذكرت أن فريق العمل يعمل على حل العطل.

عطل مفاجئ أم هاكرز لم يذكر القائمون على حل مشكلة تعطل الفيسبوك أي أخبار تفيد عن سبب التعطل العالمي لتطبيقات التواصل الإجتماعي الثلاث فيما رجح البعض أن هناك عطل تقني كبير أدى لإلى انقطاع الخدمة عن العالم أجمع وخاصة المناطق المأهولة بالسكان.

فيما قام فريق واتساب بالتعريد على موقع تويتر العالمي وجاء فيها ” We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible. Thanks for your patience!”.