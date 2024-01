سامسونج تتسابق مع آبل لتطوير جهاز قياس نسبة السكر في الدم 

تسعى شركة سامسونج إلى تطوير جهاز قياس نسبة السكر في الدم غير مؤلم، وذلك في إطار منافستها مع شركة آبل التي تعمل أيضًا على تطوير جهاز مماثل، حيث إن سامسونج تجري اختبارات على جهازها الجديد، الذي يستخدم أشعة الليزر لقياس نسبة السكر في الدم، وهذا ما أوضحه هون باك الرئيس التنفيذي للشركة، جاء ذلك نقلاً عن وكالة بلومبرج عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.

تطوير جهاز قياس السكر في الدم من سامسونج- المصدر: بلومبرج

حيث يعد تتبع الصحة بالفعل نقطة بيع رئيسية للهواتف الذكية والساعات، حيث تستخدم شركة Samsung وApple و Google التابعة لشركة Alphabet Inc، هذه الميزات لجذب العملاء من إنشاء أجهزة استشعار للتتبع المستمر لضغط الدم ومراقبة الجلوكوز بمثابة إنجازات قيمة بشكل خاص، وأكد الرئيس التنفيذي أن هذا الجهاز سيكون ضمن مجموعة جلاكسي راينج.

وإذا نجحت سامسونج في تطوير جهازها، فسيقدم بديلًا أكثر راحة وسهولة للأجهزة التقليدية التي تستخدم الإبر، وكانت آبل قد أعلنت في عام 2022 عن خططها لتطوير جهاز قياس نسبة السكر في الدم، والذي يعتمد على تقنية قياس نسبة السكر في الدم من خلال الجلد، وإذا نجحت آبل أيضًا في تطوير جهازها، فسيمثل ثورة في مجال قياس نسبة السكر في الدم، ويوفر راحة وسهولة أكبر للمرضى المصابين بداء السكري.

وتتمتع أجهزة قياس نسبة السكر في الدم غير المؤلمة بعدة مزايا مقارنة بالأجهزة التقليدية، منها، أنها لا تتطلب أجهزة قياس نسبة السكر في الدم غير المؤلمة إدخال إبرة في الجلد، مما يجعلها أكثر راحة للمرضى، ويعتبر أجهزة قياس نسبة السكر في الدم غير المؤلمة أسهل في الاستخدام من الأجهزة التقليدية، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للمرضى الذين يعانون من ضعف البصر أو الحركة، كما تتمتع أجهزة قياس نسبة السكر في الدم غير المؤلمة بدقة أكبر من الأجهزة التقليدية، مما يجعلها أكثر موثوقية في تحديد نسبة السكر في الدم.

Samsung is exploring the development of noninvasive glucose monitoring and continuous blood pressure checking in a race with Apple https://t.co/MnUo6900Qz

— Bloomberg Technology (@technology) January 23, 2024