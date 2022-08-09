تقنية

رسميا من سامسونج موعد انطلاق Galaxy Z Fold 4 والسعر الرسمي له

محمد إبراهيم

وأخيرا موعد انطلاق الهاتف الجديد من شركة سامسونج Samsung Galaxy Z Fold 4 الهاتف القابل للطي، ويأتي هاتف Samsung بتصميم جذاب وكاميرا عملاقة 108 ميجابكسل وإمكانيات ممتازة، ويتميز هاتف سامسونج الجديد Samsung Galaxy Z Fold 4 بمواصفات جذابة من حيث قوة المعالج خاصته وشكلة الأنيق الذي تتميز به سلسة Galaxy Fold.

 مواصفات Samsung Galaxy Z Fold 4 

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هيكل الهاتف 

غير مطوي 
  • الطول:155.1ملم
  • العرض:130.1ملم
  • السمك:15.8ملم
مطوي
  • الطول:155.1ملم
  • العرض:67.1ملم
  • السمك:15.8ملم
الوزن 263 جرام
الألوان  ذهبي وأبيض وأسود

الكاميرا

الكاميرا الخلفية ثلاثية

  • رئيسي بدقة 50 ميجابكسل(ويوجد أخبار أنها ستكون 108 ميجا بكسل)
  • الثانية بدقة 12 ميجابكسل
  • وكاميرا مقربة بدقة 10 ميجابكسل (مع تقريب بصري 3x)
مميزات الكاميرا الخلفية
كاميرا السلفي بدقة 10 ميجابكسل لا(على شكل نوتش منتصف أعلى الشاشة)
مميزات الكاميرا الأمامية

الشاشة

حجم الشاشة الخارجية  6.2 بوصة
حجم الشاشة القابلة للطي للداخل 7.6 بوصة
معدل التحديث 120 هرتز
أبعاد الشاشة الخارجية 23.1: 9
أبعاد الشاشة القابلة للطي 21.6: 18

المعالج

نوع المعالج Snapdragon 8 + Gen 1
معالج الرسوم Adreno 730
المعالج ثماني النواة (1×3.00 جيجاهرتز Cortex-X2 & 3×2.50 جيجاهرتز Cortex-A710 & 4×1.80 جيجاهرتز Cortex-A510)
المساحة الداخلية 256 \ 512 جيجابايت
الرام 8\12 جيجابايت

البطارية

الحجم 4400 مللي أمبير
النوع ليثيوم بوليمر
الشحن السريع 45 واط
الشحن اللاسلكي 25 واط

 موعد نزول Samsung Galaxy Z Fold 4 

تم الإعلان بشكل رسمي من شركة سامسونج عن موعد نزول هاتفها الجديد Galaxy Z Fold 4 وهو يوم 11 أغسطس المقبل.

سعر Samsung Galaxy Z Fold 4 

لسعر العالمي 1700 دولار
السعر في السعودية 6400 ريال
السعر في مصر 32600 جنيه
السعر في الكويت 520 دينار
السعر في الإمارات  6250 درهم
السعر في الأردن 1200 دينار
السعر في المغرب 17500 درهم
ملاحظة السعر في البلدان العربية بناء على تحويل التسعيرة من الدولار إلى العملة المحلية للبلد
محمد إبراهيم

طالب في جامعة الأزهر كلية تجارة أعمل في مجال التدوين منذ حوالي سنتين ولدي خبرة كبيرة في هذا المجال و دائماً اسعى في تعلم ما هو جديد في مجال التكنولوجيا بشكل عام


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