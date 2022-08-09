رسميا من سامسونج موعد انطلاق Galaxy Z Fold 4 والسعر الرسمي له
وأخيرا موعد انطلاق الهاتف الجديد من شركة سامسونج Samsung Galaxy Z Fold 4 الهاتف القابل للطي، ويأتي هاتف Samsung بتصميم جذاب وكاميرا عملاقة 108 ميجابكسل وإمكانيات ممتازة، ويتميز هاتف سامسونج الجديد Samsung Galaxy Z Fold 4 بمواصفات جذابة من حيث قوة المعالج خاصته وشكلة الأنيق الذي تتميز به سلسة Galaxy Fold.
مواصفات Samsung Galaxy Z Fold 4
هيكل الهاتف
|غير مطوي
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|مطوي
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|الوزن
|263 جرام
|الألوان
|ذهبي وأبيض وأسود
الكاميرا
|الكاميرا الخلفية
|ثلاثية
|مميزات الكاميرا الخلفية
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|كاميرا السلفي
|بدقة 10 ميجابكسل لا(على شكل نوتش منتصف أعلى الشاشة)
|مميزات الكاميرا الأمامية
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الشاشة
|حجم الشاشة الخارجية
|6.2 بوصة
|حجم الشاشة القابلة للطي للداخل
|7.6 بوصة
|معدل التحديث
|120 هرتز
|أبعاد الشاشة الخارجية
|23.1: 9
|أبعاد الشاشة القابلة للطي
|21.6: 18
المعالج
|نوع المعالج
|Snapdragon 8 + Gen 1
|معالج الرسوم
|Adreno 730
|المعالج ثماني النواة
|(1×3.00 جيجاهرتز Cortex-X2 & 3×2.50 جيجاهرتز Cortex-A710 & 4×1.80 جيجاهرتز Cortex-A510)
|المساحة الداخلية
|256 \ 512 جيجابايت
|الرام
|8\12 جيجابايت
البطارية
|الحجم
|4400 مللي أمبير
|النوع
|ليثيوم بوليمر
|الشحن السريع
|45 واط
|الشحن اللاسلكي
|25 واط
موعد نزول Samsung Galaxy Z Fold 4
تم الإعلان بشكل رسمي من شركة سامسونج عن موعد نزول هاتفها الجديد Galaxy Z Fold 4 وهو يوم 11 أغسطس المقبل.
سعر Samsung Galaxy Z Fold 4
|لسعر العالمي
|1700 دولار
|السعر في السعودية
|6400 ريال
|السعر في مصر
|32600 جنيه
|السعر في الكويت
|520 دينار
|السعر في الإمارات
|6250 درهم
|السعر في الأردن
|1200 دينار
|السعر في المغرب
|17500 درهم
|ملاحظة
|السعر في البلدان العربية بناء على تحويل التسعيرة من الدولار إلى العملة المحلية للبلد