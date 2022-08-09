رسميا من سامسونج موعد انطلاق Galaxy Z Fold 4 والسعر الرسمي له

وأخيرا موعد انطلاق الهاتف الجديد من شركة سامسونج Samsung Galaxy Z Fold 4 الهاتف القابل للطي، ويأتي هاتف Samsung بتصميم جذاب وكاميرا عملاقة 108 ميجابكسل وإمكانيات ممتازة، ويتميز هاتف سامسونج الجديد Samsung Galaxy Z Fold 4 بمواصفات جذابة من حيث قوة المعالج خاصته وشكلة الأنيق الذي تتميز به سلسة Galaxy Fold.

مواصفات Samsung Galaxy Z Fold 4

هيكل الهاتف

غير مطوي الطول:155.1ملم

العرض:130.1ملم

السمك:15.8ملم مطوي الطول:155.1ملم

العرض:67.1ملم

السمك:15.8ملم الوزن 263 جرام الألوان ذهبي وأبيض وأسود

الكاميرا

الكاميرا الخلفية ثلاثية رئيسي بدقة 50 ميجابكسل(ويوجد أخبار أنها ستكون 108 ميجا بكسل)

الثانية بدقة 12 ميجابكسل

وكاميرا مقربة بدقة 10 ميجابكسل (مع تقريب بصري 3x) مميزات الكاميرا الخلفية فلاش LED

بانوراما

HDR

الفيديو [email protected]/60fps, [email protected]/240fps, [email protected], HDR10. كاميرا السلفي بدقة 10 ميجابكسل لا(على شكل نوتش منتصف أعلى الشاشة) مميزات الكاميرا الأمامية HDR

الفيديو [email protected], [email protected], gyro-EIS.

الشاشة

حجم الشاشة الخارجية 6.2 بوصة حجم الشاشة القابلة للطي للداخل 7.6 بوصة معدل التحديث 120 هرتز أبعاد الشاشة الخارجية 23.1: 9 أبعاد الشاشة القابلة للطي 21.6: 18

المعالج

نوع المعالج Snapdragon 8 + Gen 1 معالج الرسوم Adreno 730 المعالج ثماني النواة (1×3.00 جيجاهرتز Cortex-X2 & 3×2.50 جيجاهرتز Cortex-A710 & 4×1.80 جيجاهرتز Cortex-A510) المساحة الداخلية 256 \ 512 جيجابايت الرام 8\12 جيجابايت

البطارية

الحجم 4400 مللي أمبير النوع ليثيوم بوليمر الشحن السريع 45 واط الشحن اللاسلكي 25 واط

موعد نزول Samsung Galaxy Z Fold 4

تم الإعلان بشكل رسمي من شركة سامسونج عن موعد نزول هاتفها الجديد Galaxy Z Fold 4 وهو يوم 11 أغسطس المقبل.

سعر Samsung Galaxy Z Fold 4