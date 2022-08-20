حتحلها بسهولة .. خطوات علاج عطل البلوتوث في الآيفون من أبل

كانت هواتف آيفون مسبقًا تفتقد للعمل بنظام البلوتوث للتوصيل بينها وبين الأجهزة الأخرى، ومنذ إضافة الميزة، تعددت أسباب عطل البلوتوث في الايفون، حيث عدم عمل نظام البلوتوث بالشكل الصحيح من خلال هواتف ايفون، وفي هذا الصدد فقد قام موقع بيزنس إنسايدر بالكشف عن العوامل التي تتسبب في عطل البلوتوث في الايفون، كما أوضح خطوات علاج عطل البلوتوث في الايفون من أبل، هذا ما نستعرض في السياق التالي، فقد تابع للتفاصيل.

خطوات علاج عطل البلوتوث في الايفون

يتمكن مستخدمي هواتف الايفون من علاج عطل البلوتوث في الايفون بالتأكيد أولصا من تفعيل الخاصية، إذ أنه هناك الكثير منمستخدمي الايفون لا يقوموا بتقدير أداء خاصية البلوتوث على الايفون تلقائيا بشكل صحيح.

لهذا يجب في بدء الأمر التأكد من تفعيل خاصية البلوتوث على الهاتف الايفون خاصتك، وهذا من خلال الدخول إلى تطبيق الإعدادات العام، ثم يتم تفعيل البلوتوث.

بعد تفعيل خاصية البلوتوث يتم التأكد من أن الهاتف الذي تريد التواصل معه تم تفعيل الخاصية به هو الآخر.

ثم يتم التأكد من توصيل الهاتف عبر اختيار الجهاز من قائمة الأجهزة بإعدادات البلوتوث، ثم بعدها اختار Connected.

من الممكن أن يكون العطل المتسبب في عدم توصيل الهاتف بالأجهزة الأخرى عبر البلوتوث، وجود أجهزة تعمل على تشتيت الجهاز عند تفعيل الجهاز للتواصل مع جهاز آخر، ولهذا يجب الحرص على حذف الأجهزة التي تظهر بالشبكة، حتى تتفادى مشكلة العطل في البلوتوث.

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