تويتر يتيح لمستخدميه ميزة جديدة للإبلاغ عن التغريدات المضللة

أكدت شركة تويتر أنه ستوسع ميزة الاختبار الخاصة بها، والتي تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن المحتوى المضلل على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بها، حيث أدخلت الشركة هذه الميزة في أغسطس من العام الماضي كجزء من جهودها للحد من المعلومات الخاطئة على المنصة.

وتم اختبار هذه الميزة لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وكوريا الجنوبية منذ الإعلان عنه لأول مرة، حيث أكد موقع تويتر أنه تلقى حوالي 3 مليون تقرير من مستخدميه كانوا قد أبلغوا عن تغريدات يعتقدون أنها تنتهك السياسات.

وكان تويتر عملاق التواصل الإجتماعي قد أطلقوا برنامج آخر يسمى Birdwatch، والذي يتيح للمشاركين كتابة اللحظات وتوفير سياق إضافي للتغريدات المضللة، على الرغم من أن هذه الملاحظات يتم حفظها في موقع ويب منفصل.

ويذكر أنه في وقت سابق أًصدر تويتر تدوينة تنص أنه يجب على المستخدمين أولًا إرسال تقرير إلى الشخص المعنى أو ممثلهم المفوض، لضمان نشر الصور ومقاطع الفيديو على تويتر بإذن من الشخص.

وأكدت الشركة أنه إذا أبلغ الشخص المعني عن استخدام الصور أو مقاطع الفيديو المنشورة في التغريدة دون موافقته، فسيتم حذف المحتوى، وشدد تويتر على السياسة الخاصة به وفرض قيود مع بعض الاستثناءات.

وعلى الرغم من ذلك إلا أنه يمكن نشر صور لشخصيات عامة دون إذنهم بشرط ألا يقصد به التخويف أو ابتزاز أحد، ووفقًا لموقع proiqra سيتم أيضًا الاحتفاظ بالسياق في كل حالة من هذا القبيل.