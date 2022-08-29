تعملها ازاي.. كيفية قفل تطبيقات الأندرويد الفردية التي تحتوي على صورك وبياناتك الشخصية لحمايتها وعدم اطلاع أحد عليها

يقوم العديد من مستخدمي هواتف الأندرويد بتأمين هواتفهم المحمولة عن طريق بعض الإعدادات الموجودة بالهاتف، ولكن بالرغم من تأمين الهاتف إلا أن تطبيقات الأندرويد التي تحتوي على الصور أو البيانات الشخصية تظل غير محمية بشكل كامل، لذلك كان لابد من طريقة ما لغلق تلك التطبيقات لمزيد من الخصوصية والأمان.

تطبيق AppLock لغلق تطبيقات الأندرويد الفردية

وذكرت بعض المواقع التقنية أن هناك طرق يمكن من خلالها قفل تطبيقات الأندرويد المحتوية على صور ومعلومات لا يريد المستخدم أن يطلع عليها أحد، والطريقة الوحيدة لهذا الأمر تكون من خلال تحميل تطبيقات التشفير، والتي نذكر أحدها خلال السطور التالية.

فمن خلال تطبيق AppLock يمكن حماية التطبيقات الفردية برمز مرور أو ببصمة الأصابع، كما يقوم هذا التطبيق بتوفير منظف للمساعدة على تحرير مساحة تخزين بالهاتف وتوفير الطاقة والعمل على إطالة عمر البطارية، ويمكن تحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي بشكل مجاني، ولمعرفة كيفية التعامل مع تطبيق AppLock قم باتخاذ الخطوات التالية.

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كيفية استخدام تطبيق AppLock

حمل التطبيق مجاناً من جوجل بلاي.

قم بإدخال كلمة مرور مختلفة عن المستخدمة بالهاتف.

امنح تطبيق AppLock الإذن من أجل الفتح فوق التطبيقات الأخرى حال طلبك لذلك.

قم بتحديد التطبيق الذي ترغب بغلقها بواسطة كلمة المرور التي أدخلتها في البداية.

اضغط على زر الغلق.

بعد اتخاذ الخطوات السابقة سيتم إعلام المستخدم بتفعيل خاصية قفل تطبيق فردي بنجاح، وقم بعدها بفتح التطبيق للتأكد من نجاح التجربة.