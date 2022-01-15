تعرف على مواصفات احدث هواتف فيفو Vivo V23 5G الجديد 2022

أعلنت شركة فيفو Vivo عن إطلاق اجدد هواتفها الذكية لهذا العام 2022 هاتف Vivo V23 5G و Vivo V23 Pro، حيث تتميز هواتف فيفو Vivo بسعرها الاقتصادي و مواصفاتها الممتازة، يضم هاتف Vivo V23 5G ثلاث كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 64 ميجا بكسل، وشاشة شديدة الوضوح من نوع AMOLED يصل دقتها 2400×1080 بكسل بمعدل تحديث 90 هرتز.

مواصفات هاتف Vivo V23 5G

التصميم والابعاد الهاتف يتميز بتصميمه الأنيق.

يصل وزنه 179 جرام.

طوله 157.2 مم، عرض 72.4 مم، عرض 7.6 مم.

الهاتف متوفر باللون الذهبي، الأسود، الأزرق. الشاشة الشاشة من نوع AMOLED، يصل حجمها 6.44 بوصة.

يصل دقتها 2700×1080 بكسل.

بمعدل تحديث 90 هرتز.

النظام نظام التشغيل من نوع الأندرويد 12. المعالج نظام المعالجة من نوع MediaTek Dimensity 920 5G ثماني النواة.

معالج رسوم Mali-G68 MC4.

البطارية البطارية من نوع ليثيوم بوليمر.

يصل حجمها 4200 مللي أمبير.

بشحن سريع بقوة 44 واط. الذاكرة الهاتف متوفر بنسختين الذاكرة الداخلية للنسخة الاولى 128 جيجابايت بذاكرة عشوائية 8 جيجا رام.

الذاكرة الداخلية للنسخة الثانية 256 جيجابايت بذاكرة عشوائية 12 جيجا رام.

الاتصالات يدعم شريحتين اتصال من نوع نانو سيم، تدعم كافة الأجيال حتى الجيل الخامس 5G.

يدعم البلوتوث.

الواي فاي.

Wi-Fi Hotspot.

Wi-Fi Direct.

GPS. المستسعرات التقارب.

البوصلة.

الدوران.

التسارع.

مميزات كاميرا هاتف Vivo V23 5G

الكاميرا الخلفية يضم الهاتف ثلاث كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9.

دقة الكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.2 بزاوية عريضة.

الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 تدعم تصوير الماكرو.

بفلاش ثنائي من نوع ليد.

دقة الفيديو 1080P. الكاميرا الامامية يضم كاميرا مزدوجة يصل دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 بزاوية عريضة.

دقة الكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.3.

عيوب هاتف Vivo V23 5G

الهاتف لا يدعم الراديو.

لا يدعم مدخل السماعات 3.5mm.

لا يدعم تقنية NFC.

سعر هاتف Vivo V23 5G

الهاتف أصبح متوفر في جميع الاسواق العالمية والعربية بالأسعار التالية: