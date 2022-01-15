تعرف على مواصفات احدث هواتف فيفو Vivo V23 5G الجديد 2022

برديس المتولي

أعلنت شركة فيفو Vivo عن إطلاق اجدد هواتفها الذكية لهذا العام 2022 هاتف Vivo V23 5G و Vivo V23 Pro، حيث تتميز هواتف فيفو Vivo بسعرها الاقتصادي و مواصفاتها الممتازة، يضم هاتف Vivo V23 5G ثلاث كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 64 ميجا بكسل، وشاشة شديدة الوضوح من نوع AMOLED يصل دقتها 2400×1080 بكسل بمعدل تحديث 90 هرتز.

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مواصفات هاتف Vivo V23 5G

هاتف Vivo V23 5G
هاتف Vivo V23 5G

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التصميم والابعاد 
  • الهاتف يتميز بتصميمه الأنيق.
  • يصل وزنه 179 جرام.
  • طوله 157.2 مم، عرض 72.4 مم، عرض 7.6 مم.
  • الهاتف متوفر باللون الذهبي، الأسود، الأزرق.
الشاشة 
  • الشاشة من نوع AMOLED، يصل حجمها 6.44 بوصة.
  • يصل دقتها 2700×1080 بكسل.
  • بمعدل تحديث 90 هرتز.
النظام 
  • نظام التشغيل من نوع الأندرويد 12.
المعالج
  • نظام المعالجة من نوع MediaTek Dimensity 920 5G ثماني النواة.
  • معالج رسوم Mali-G68 MC4.

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البطارية 
  • البطارية من نوع ليثيوم بوليمر.
  • يصل حجمها 4200 مللي أمبير.
  • بشحن سريع بقوة 44 واط.
الذاكرة 
  • الهاتف متوفر بنسختين الذاكرة الداخلية للنسخة الاولى 128 جيجابايت بذاكرة عشوائية 8 جيجا رام.
  • الذاكرة الداخلية للنسخة الثانية 256 جيجابايت بذاكرة عشوائية 12 جيجا رام.
الاتصالات 
  • يدعم شريحتين اتصال من نوع نانو سيم، تدعم كافة الأجيال حتى الجيل الخامس 5G.
  • يدعم البلوتوث.
  • الواي فاي.
  • Wi-Fi Hotspot.
  •  Wi-Fi Direct.
  • GPS.
المستسعرات 
  • التقارب.
  • البوصلة.
  • الدوران.
  • التسارع.

مميزات كاميرا هاتف Vivo V23 5G

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الكاميرا الخلفية 
  • يضم الهاتف ثلاث كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9.
  • دقة الكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.2 بزاوية عريضة.
  • الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 تدعم تصوير الماكرو.
  • بفلاش ثنائي من نوع ليد.
  • دقة الفيديو 1080P.
الكاميرا الامامية 
  • يضم كاميرا مزدوجة يصل دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 بزاوية عريضة.
  • دقة الكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.3.

عيوب هاتف Vivo V23 5G

  • الهاتف لا يدعم الراديو.
  • لا يدعم مدخل السماعات 3.5mm.
  • لا يدعم تقنية NFC.

سعر هاتف Vivo V23 5G

الهاتف أصبح متوفر في جميع الاسواق العالمية والعربية بالأسعار التالية:

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  • سعره عالميًا 405 دولار أمريكي.
  • ما يعادل في مصر 6400 جنيه مصري.
  • في السعودية 1520 ريال سعودي.
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برديس المتولي

حاصلة علي اجازه في اللغة العربية، أحب القراءة والكتابة وسبق لكي الكتابة في العديد من المواقع، كل هدفي هو توصيل المعلومة بشكل صحيح ودقيق


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