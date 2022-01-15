تعرف على مواصفات احدث هواتف فيفو Vivo V23 5G الجديد 2022
أعلنت شركة فيفو Vivo عن إطلاق اجدد هواتفها الذكية لهذا العام 2022 هاتف Vivo V23 5G و Vivo V23 Pro، حيث تتميز هواتف فيفو Vivo بسعرها الاقتصادي و مواصفاتها الممتازة، يضم هاتف Vivo V23 5G ثلاث كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 64 ميجا بكسل، وشاشة شديدة الوضوح من نوع AMOLED يصل دقتها 2400×1080 بكسل بمعدل تحديث 90 هرتز.
مواصفات هاتف Vivo V23 5G
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مميزات كاميرا هاتف Vivo V23 5G
|الكاميرا الخلفية
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|الكاميرا الامامية
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عيوب هاتف Vivo V23 5G
- الهاتف لا يدعم الراديو.
- لا يدعم مدخل السماعات 3.5mm.
- لا يدعم تقنية NFC.
سعر هاتف Vivo V23 5G
الهاتف أصبح متوفر في جميع الاسواق العالمية والعربية بالأسعار التالية:
- سعره عالميًا 405 دولار أمريكي.
- ما يعادل في مصر 6400 جنيه مصري.
- في السعودية 1520 ريال سعودي.